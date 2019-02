Juventus | dopo Sturaro | Mandragora ed Audero | ceduto Cerri per 9 milioni di euro

Juventus - Pavel Nedved vuole la Champions League : “dopodiché potrei riposare in pace!” : Juventus, Pavel Nedved ammette che l’obiettivo stagionale bianconero è quello di vincere la tanto agognata Champions League “Mi renderebbe sicuramente estremamente felice. Volevo vincere come giocatore ma non ci sono riuscito; se riuscissimo a vincere mentre faccio parte del club sarebbe assolutamente meraviglioso, sarebbe un risultato notevole. E allora potrei riposare in pace“. Il vice presidente della Juventus, Pavel ...

Juventus - per un eventuale dopo Allegri si penserebbe a Guardiola : In questo periodo dell'anno spesso si parla del futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è legato alla Juventus fino al giugno 2020 ma le voci sul suo futuro circolano sempre. L'allenatore nei giorni scorsi è stato confermato da Fabio Paratici e lui stesso in conferenza stampa ha spiegato che è molto felice alla Juve. Nonostante le parole del ds e del tecnico juventino le voci sui nuovi possibili allenatori della Vecchia Signora ...

Guardiola-Juventus - non solo Zidane per il dopo Allegri : i dettagli : Guardiola-Juventus – Le parole sul futuro, quel “Qui sto bene, ma non si sa mai”, l’ombra della Champions League. Sono tanti i parametri che condizionano il legame tra Massimiliano Allegri e la Juventus, aldilà del contratto che recita 2020. Leggi anche: Ndombelè-Juventus, Paratici incontra l’agente: fatta per il nuovo Pogba? Guardiola-Juventus, affare possibile? Tra i possibili […] More

Juventus - Allegri sorride : dopo Bonucci in gruppo anche Barzagli e Chiellini : TORINO - A due giorni dalla sfida della Juventus contro il Frosinone , sfida valida per la 24ª giornata di Serie A , arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri . dopo Bonucci , che ieri ha ...

Juventus - dopo Ramsey il tesoretto per il mercato : Cda delibera prestito obbligazionario da 100-200 milioni : MILANO - Il cda di Juventus Football ha deliberato la possibilità di emettere in una o più tranche, entro il 30 giugno, un prestito obbligazionario non convertibile per un importo nominale complessivo ...

Juventus - Dybala risponde così dopo le ultime polemiche : “Team! Fino alla fine”, sono le poche parole di Paulo Dybala che festeggia così attraverso un post su Instagram il successo della Juventus contro il Sassuolo. Le ultime settimane sono state calde per l’attaccante che ha dovuto fare i conti con un caso a causa della reazione del calciatore per il poco spazio concesso da Allegri. “Siamo tornati sulla strada vincente con una grande prova di squadra con il ...

Sassuolo Juventus - i bianconeri esultano sui social dopo la vittoria : Esultanze social per i bianconeri dopo Sassuolo Juventus. I primi a twittare l’infortunato Chiellini e Sami Khedira, autore del primo gol al Sassuolo. Grande gioia per il ritorno alla vittoria! Sassuolo Juventus, i tweet dei bianconeri Bravi ragazzi!!! Grande vittoria!!! Avanti così!!! ⚪⚫ #SassuoloJuve pic.twitter.com/MM72zVikj4 — Giorgio Chiellini (@chiellini) 10 febbraio 2019 Back to winning […] More

Douglas Costa alla festa di Neymar dopo l'incidente in macchina : la Juventus non gradisce : Douglas Costa nella sua prima stagione alla Juventus è stato uno dei grandi trascinatori dei bianconeri, ma negli ultimi mesi il rendimento del brasiliano è completamente cambiato. Infatti, l'annata 2018/2019 per il numero 11 juventino non è cominciata al meglio, visto le quattro giornate di squalifica dopo il brutto gesto che ha commesso nella sfida contro il Sassuolo. Oltre al lungo stop inflittogli dal giudice sportivo, Douglas Costa ha anche ...

Juventus - Douglas Costa dopo l'incidente in auto è volato a Parigi per il party di Neymar : Nella giornata di ieri, Douglas Costa ha vissuto una brutta disavventura. Il numero 11 bianconero intorno alle 11:15 di lunedì mattina si trovava a bordo della sua Jeep Cherooke sulla A4 e ha avuto un piccolo incidente automobilistico. Il brasiliano fortunatamente non ha riportato ferite, mentre un altro uomo che è rimasto coinvolto nello scontro è stato portato in ospedale in codice giallo. La macchina dell'ex Bayern Monaco ha avuto danni ...

Juventus a riposo dopo il Parma - ma in ansia per Douglas Costa e Bernardeschi : Quella di oggi per la Juventus è una domenica di relax e di riflessione. Infatti, dopo il 3-3 contro il Parma i bianconeri godranno di due giorni di riposo, visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di martedì. In queste ore però la Juve è in ansia per le condizioni di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Entrambi sono stati costretti ad abbandonare anzitempo il campo a causa di acciacchi fisici. Il brasiliano è uscito ...

Juventus-Parma 3-3 - un Super Gervinho al 93° ammutolisce lo Stadium dopo una partita bellissima : fischi sulla capolista - Ronaldo non basta [FOTO] : 1/38 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus - retroscena Benatia : il marocchino ceduto dopo essersi rifiutato due volte di scendere in campo : Secondo quanto riferito da Tuttosport, il rapporto tra il difensore ex Bayern e Allegri si era ormai definitivamente ossidato Un addio consumatosi nel breve volgere di pochi giorni, il tempo di accettare l’offerta dell’Al-Duhail e volare in Qatar. Benatia ha costretto così la Juventus a reperire in fretta e furia un sostituto, individuato in Martin Caceres. LaPresse/Mauro Locatelli Ma cosa c’è realmente dietro la partenza ...

Toloi - il dramma della moglie dopo il successo con la Juventus in Coppa Italia : ...i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! Abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo ...

Vittorio Feltri sornione dopo il trionfo dell'Atalanta : occhio - la profezia sulla Juventus : "La Juventus battuta sonoramente dall’Atalanta per 3 a O non è morta". Lo profetizza Vittorio Feltri su Twitter. Il direttore di Libero è sicuro: "Tornerà a vincere e le altri grandi del campionato non riusciranno a raggiungerla. Per ora è superiore alle avversarie". La debacle di Massimiliano Alleg