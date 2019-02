Juventus - che guaio per Khedira : non convocato per un’aritmia cardiaca - i dettagli : Sami Khedira non prenderà parte alla gara della Juventus in casa dell’Atletico Madrid a causa di un problema cardiaco Al termine dell’allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina allo Juventus training center, l’allenatore Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro l’Atletico Madrid, in programma mercoledì alle 21 al Wanda Metropolitano e valida per l’andata degli ...

Atletico Madrid-Juventus statistiche - Simeone imbattuto con le italiane : Atletico MADRID JUVENTUS statistiche – Torna la Champions League e tra oggi e domani scenderanno in campo le altre otto squadre impegnate nelle partite d’andata degli ottavi di finale della competizione. Mercoledì sera, allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, riflettori accesi sul big match tra Atletico Madrid e Juventus. Le due squadre si sfideranno per la […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus statistiche, Simeone ...

Atletico Madrid-Juventus – Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid e soprattutto grande ex in vista della partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juve di domani sera, ha parlato ai microfoni di TVE. Di seguito un estratto della sua intervista in cui ha rivelato che se dovesse segnare esulterebbe.

Atletico Madrid-Juventus - le chiavi tattiche della sfida : Atlético Madrid " Juventus è probabilmente l'ottavo di finale più incerto di questa Champions. Nonostante la squadra di Simeone forse non abbia più la forza mentale di qualche anno fa, le sue ...

RAKITIC JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione della "Gazzetta dello Sport", l'Inter sarebbe pronta a sferrare un attacco reale e concreto per Rakitic, il quale potrebbe lasciare il Barcellona in vista della prossima sessione di mercato estiva. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse reale e concreto della Juventus, pronta a dar battaglia ai nerazzurri per

Champions League 2019 - Atletico Madrid-Juventus in tv : a che ora inizia e su che canale vederla in streaming : Domani sera, mercoledì 20 febbraio alle ore 21.00, si completeranno le gare d’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: al Wanda Metropolitano di Madrid, stadio che ospiterà la finalissima della competizione, si sfideranno i padroni di casa spagnoli dell’Atletico Madrid e la Juventus. I Colchoneros hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto alle spalle del Borussia Dortmund, mentre la Vecchia Signora ha ...

Juventus contro Inter : ecco perché è tornata la rivalità : Dal ricorso su Calciopoli al mercato, fino allo scontro su Dybala e Icardi. Così le due grandi della Serie A preparano lo scontro futuro

Atletico Madrid-Juventus - Champions League 2019 : i Colchoneros ai raggi X. Griezmann la stella - Morata il grande ex - difesa forte ma con qualche scricchiolio : Da quando c’è stato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in casa Juventus non si è fatto altro che pensare alla partita di domani contro l’Atletico Madrid. La sfida al Wanda Metropolitano è un crocevia fondamentale della stagione della squadra di Massimiliano Allegri. La Champions è quasi diventata un’ossessione per i bianconeri e l’acquisto in estate di Cristiano Ronaldo ha aumentato ancora di più il ...

Juventus - Pavel Nedved vuole la Champions League : “dopodiché potrei riposare in pace!” : Juventus, Pavel Nedved ammette che l’obiettivo stagionale bianconero è quello di vincere la tanto agognata Champions League “Mi renderebbe sicuramente estremamente felice. Volevo vincere come giocatore ma non ci sono riuscito; se riuscissimo a vincere mentre faccio parte del club sarebbe assolutamente meraviglioso, sarebbe un risultato notevole. E allora potrei riposare in pace“. Il vice presidente della Juventus, Pavel ...

Atletico Madrid-Juventus - tutto quello che c'è da sapere sugli ottavi di Champions League : Dove è possibile guardare Atletico Madrid-Juventus? La sfida tra Atletico Madrid e Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno HD su satellite, fibra e digitale terrestre. ...

ICARDI JUVENTUS- Un accostamento di mercato nato nelle scorse ore dopo il terremoto scatenatosi in casa Inter. Icardi non è più il capitano del'Inter, una scelta che avrebbe colto di sorpresa lo stesso diretto interessato e Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore. Nella puntata di ieri sera di "Tiki Taka", la compagna di Icardi

GUARDIOLA JUVENTUS- Come evidenziato dai colleghi di "Calciomercato.com", la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su Pep Guardiola in caso di addio ad Allegri. L'attuale tecnico del City potrebbe decidere di lasciare la compagine inglese e abbracciare il nuovo progetto della Juventus. Un nuovo progetto che potrebbe affascinare l'ex allenatore del Barcellona,

Icardi - ma chi lo vuole comprare? Juventus e Chelsea gli indiziati : Fra lacrime, carrambate -tipo, la telefonata in diretta tv di Beppe Marotta alla trasmissione di Pierluigi Pardo -, dichiarazioni di amore alla maglia nerazzurra - 'l'Inter è la nostra casa'- si ...

I record che può battere la Juventus : Ancora imbattuta dopo 24 partite di campionato, potrebbe concludere la miglior stagione nella storia della Serie A