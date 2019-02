Isola dei famosi | l’ultimo sfogo di Giorgia Venturini | “Qui regna l’egoismo”

Isola dei Famosi - Giorgia Venturini vuole lasciare il programma : L'Isola dei Famosi potrebbe mietere un'altra vittima. A voler lasciare il programma stavolta è Giorgia Venturini , unica superstite tra i concorrenti scelti grazie a Saranno Isolani . La ragazza ha ...

Isola dei Famosi 2019 - Viktorija Mihajlovic contro Soleil Sorgè : "Meglio moscia che serpe" : Messaggio a sorpresa all'Isola dei Famosi per le sorelle Mihajlovic. Le due figlie di Sinisa hanno ricevuto un comunicato della produzione che hanno consultato nel covo, raggiunto in barca. Niente sorpresa di compleanno per Viktorija, ma un collage di commenti dei loro colleghi naufraghi, molti dei quali le ritengono nullafacenti e poco utili all'economia dell'Isola. Ariadna Romero, da pochi giorni approdata in Honduras, sostiene che le ...

Nancy Coppola : "Ho rischiato di non avere più bambini per colpa dell'Isola dei Famosi" : La cantante ed ex naufraga nell'Isola dei Famosi 2017 Nancy Coppola, dopo un periodo di silenzio torna a parlare confidando a DiPiù Tv le difficoltà corse diverso tempo fa dopo l'esperienza nel reality show di Canale 5 in cui si è classificata al quarto posto. L'Isola per lei è stata certamente un'esperienza forte e ricca, ma drammatico da un altro punto di vista.La salute della napoletana infatti ne ha risentito a causa delle condizioni in ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei famosi - in Honduras sbarca Karin Trentini - moglie di Riccardo Fogli : Mercoledì 20 febbraio, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con 'L’Isola dei famosi'. A commentare la puntata, con la padrona di casa Alesssoleil sorgèia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Settimana da protagonista per Soleil Sorgè che è diventata leader, creando i primi malumori tra gli altri naufraghi. Lei non si è scomposta e sull’Isla Bonita ha vissuto una sorta di luna di miele molto passionale con Jeremias Rodriguez. ...

Isola dei famosi - l’accusa del Divino Otelma : “Sono stato sequestrato in Honduras” : Barbara D’Urso ha mostrato a Domenica Live una lettera che gli ha mandato il Divino Otelma, tra i naufraghi dell’Isola dei famosi, e che contiene una pesante accusa. “Il contenuto è serio”, dice la conduttrice, “affermi di essere stato posto sotto sequestro. Sono accuse gravi verso la produzione”. “Me ne prendo tutte le responsabilità – le risponde Otelma -, non faccio un passo indietro e confermo tutto. Per una ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega : "Ma chi è che non sogna di guadagnare un milione al mese? Non sarò mai finta..." : L'ultima partecipazione di Taylor Mega a Domenica Live ha provocato un bel po' di polemiche. La social influencer che ha preso parte alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, ha dichiarato di avere l'ambizione di guadagnare un milione di euro al mese ma ciò che ha fatto indignare i presenti, nella fattispecie Vladimir Luxuria, è stato il costosissimo orologio (dal valore di oltre 100mila euro!) che la Mega ha indossato ...

Anticipazioni sesta puntata L'Isola dei Famosi 20 febbraio : l'amore tra Ghezzal e Romero : Prevista per mercoledì 20 febbraio una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Le Anticipazioni ci parlano della nuova avventura di Capparoni sulL'Isola che non c'è e degli sviluppi delle love stories tra Ghezzal e la Romero, ma anche tra Jeremias e Soleil. Isola dei Famosi, la sesta puntata: la nuova coppia Ghezzal-Romero Occhi puntati sulla conduttrice Alessia Marcuzzi, con la partecipazione dell'inviato Alvin sulL'Isola, che racconterà al meglio ...

L'Isola dei flirt : Ghezzal e Ariadna Romero molto vicini - : Che sia amore o un calesse , per dirla alla Massimo Troisi , poco conta, sulL'Isola dei famosi e delle passioni passeggere. In questa sofferente edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi , c'è ...

Isola dei Famosi - Jeremias perde il controllo : "Vuoi sco...?" : Il clima all'Isola dei Famosi si fa bollente. Non soltanto per il rapporto che si è creato fra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, ma anche per qualche uscita (piuttosto tirata) del fratello di Belen. Ma cosa è successo? L'argentino - che ormai conosciamo molto bene per il suo non tenersi un cecio in bocca - guardando la bella Ariadna Romero le ha fatto una domanda scomoda che l'ha fatta piangere. Ma cosa le avrà mai chiesto Jeremias? "Vuoi ...

Eliminato L'Isola dei famosi del 20 febbraio - per i sondaggi è a rischio Marco Maddaloni : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con L'Isola dei famosi, il fortunato reality show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda in prime time domani sera 20 febbraio con una nuova attesissima puntata. Dopo il buon successo della scorsa puntata, ecco che L'Isola proseguirà la sua messa in onda di mercoledì sera e questa dovrebbe essere la sua collocazione definitiva, salvo ulteriori cambi di palinsesto che verranno poi comunicati in casa ...

Isola dei Famosi 2019 - Giorgia Venturini vuole lasciare : L'Isola dei Famosi 2019 si ritrova ad affrontare l'ennesimo concorrente che vuole abbandonare la trasmissione. Stavolta si tratta di Giorgia Venturini, approdata al reality show attraverso il prequel Saranno Isolani, condotto da Filippo Nardi.Ecco cosa ha detto la ragazza a Jo Squillo: "Non sto bene, non ho forze. Infatti faccio tutto in modo molto rallentato. Con me ci sono in nomination persone che invece meritano di andare avanti ed è ...

Ariadna Romero : fidanzato - figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi : Ariadna Romero: fidanzato, figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi Chi è Ariadna Romero Nella puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 del programma in onda su Canale 5 L’Isola dei famosi ci sarà l’arrivo di Ariadna Romero. Un nuovo arrivo sull’Isola in Honduras che renderà ancora più interessante il programma e ricco il parterre dei partecipanti. La modella cubana Ariadna si aggiunge ai partecipanti dopo l’arrivo di ...

