Isco cambia sponsor tecnico | lascia Nike per Adidas

La vera posta in gioco è il vice di VIsco. Via Nazionale : il candidato non cambia : A maggio scadono i mandati del direttore generale Salvatore Rossi e di Valeria Santucci. In Via Nazionale contano sulla sponda di Mattarella per bloccare le pressioni dei gialloverdi sull'Istituto. «...

Bankitalia - Di Maio : serve dIscontinuità - cambiare il direttorio : Vicenza, 9 feb., askanews, - 'Per Bankitalia serve discontinuità'. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Vicenza. 'Non possiamo pensare di confermare le stesse persone che ...

Bankitalia - Di Maio : serve dIscontinuità - cambiare il direttorio : Vicenza, 9 feb., askanews, - "Per Bankitalia serve discontinuità". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Vicenza. "Non possiamo pensare di confermare le stesse persone che ...

Isco-Juventus - ora cambia tutto : spunto un nuovo retroscena : ISCO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Isco in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il centrocampista del Real Madrid rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. Circa 100 milioni la valutazione fatta dal Real Madrid per […] More

DIscorso al Reichstag - 80 anni fa le parole di Hitler che cambiarono la storia : Ottant’anni fa, Hitler annunciò per la prima volta in modo esplicito l’idea dello sterminio degli ebrei, in un Discorso tenuto davanti al Reichstag il 30 gennaio 1939: “Se il giudaismo della finanza internazionale, in Europa o altrove, riuscirà ancora una volta a gettare i popoli in una guerra mondiale, il risultato non sarà la bolscevizzazione della terra e la vittoria del giudaismo, ma l’annientamento della razza ...

Cgil - il primo dIscorso di Landini da segretario : “Siamo noi il vero cambiamento. Salvini ci sta portando indietro” : “Noi siamo il vero cambiamento“. È il nuovo segretario generale Cgil, Maurizio Landini a rivendicare, dal palco del XVIII congresso del sindacato, il primato di cui spesso si fregia il governo Lega-M5s. “Ho pensato subito di fare due cose da segretario generale: appena eletto sono andato ad un’assemblea dell’Anpi per dire che la resistenza contro il fascismo non è finita e dobbiamo continuare perché è un valore ...

Come cambia il fIsco nel 2019 : SPORT : Ampliamento del credito d'imposta per le erogazioni liberali, destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture ...

Manovra - tutte le misure : ecco cosa cambia - dalla famiglia al FIsco : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni, la Manovra porta con sé novità per famiglie, imprese, pensionati e grandi città. ecco le principali. ++ ...

Manovra - tutte le misure : ecco cosa cambia dalla famiglia - al FIsco : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni, la Manovra porta con sé novità per famiglie, imprese, pensionati e grandi città. ecco le principali. ++ ...

Manovra - tutte le misure : ecco cosa cambia dalla famiglia - al FIsco : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni, la Manovra porta con sé novità per famiglie, imprese, pensionati e grandi città. ecco le principali. ++ ...

Famiglia - fIsco e pensioni Cosa cambia per i comaschi : Per ottenere l'indennizzo non si dovrà più dimostrare il misselling di fronte all'Arbitro Consob, ma fare richiesta direttamente al ministero dell'Economia. Verrà data priorità ai risparmiatori con ...

Famiglia - fIsco e pensioni Cosa cambia per i bergamaschi : Per ottenere l'indennizzo non si dovrà più dimostrare il misselling di fronte all'Arbitro Consob, ma fare richiesta direttamente al ministero dell'Economia. Verrà data priorità ai risparmiatori con ...

Manovra : famiglia - fIsco - imprese - cosa cambia per gli italiani - : La legge di bilancio ha ottenuto la fiducia al Senato. Molte le novità introdotte nel testo che ora deve essere approvato dalla Camera. Dalla web tax ai bonus nido, dalla flat tax ai finanziamenti per ...

Manovra - ecco le misure : dalla famiglia al fIsco - cosa cambia per gli italiani : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni , la Manovra approvata dopo una notte di bagarre al Senato con 163 sì, porta con sé novità per famiglie, ...