Io sono Mia - Patty Pravo furibonda : 'Mia Martini porta jella?' - ecco chi trascina in tribunale : Un successo enorme, ma non mancano le polemiche su Io sono Mia , la fiction su Mia Martini trasmessa da Rai 1. Ad accusare è una Patty Pravo furibonda, la quale si dice pronta ad adire le vie legali. ...

Sport invernali e scuole sci sono volano per economia lombarda : Le scuole da sci in Lombardia fanno da volano all’economia lombarda. Secondo i dati della Camera di Commercio Milano, Monza

Mia Martini - esce il 22 febbraio l'antologia 'Io sono la Mia musica' - TRACKLIST : ...di Marzo 3 Piccolo uomo 4 Donna sola 5 Credo 6 Amanti 7 Tu che sei sempre tu 8 Valsinha 9 Minuetto 10 Bolero 11 Il guerriero 12 Picnic 13 ...e stelle stan piovendo 14 Alba CD 2 1 Inno 2 Al mondo 3 ...

Faceva sesso sei volte al giorno - isterectomia le “rovina” la vita : “Ora ho paura - sono single” : Jessica Shaw, 30enne inglese, mamma di quattro figli, ha detto che la sua vita è cambiata dopo l'intervento che le ha permesso di sconfiggere il cancro al collo dell'utero. "Il mio ragazzo di allora mi ha lasciato dopo aver appreso che non potevamo fare più sesso, ma non lo biasimo. Ora sto bene, mi piacerebbe avere una storia con una persona speciale" dice.Continua a leggere

Napoli - l'imprenditore fallito che ha denunciato la camorra : 'sono arrivati persino a minacciare mia moglie' : Aveva aperto una cartolibreria a Saviano , un come in provincia di Napoli. Non certo un'attività che lo avrebbe reso ricco, ma tanto è bastato per attirare le attenzioni della camorra . Questa la ...

Autonomia - in Parlamento non ci sono i numeri : i deputati meridionali di M5S - Pd e FI possono bloccarla : L'Autonomia potrebbe non superare la prova del Parlamento. La Costituzione, all'articolo 116, dice che le intese sull'Autonomia regionale devono essere approvate dalle Camere a maggioranza assoluta. E questo significa che non basta che votino i parlamentari presenti in quel giorno a maggioranza, ma

Affermazioni su Mia Martini - Patty Pravo sbotta : “sono falsità - querelo” : L'omaggio a Sanremo, poi una fiction che porta il suo nome per celebrare una delle voci più potenti - e rimpiante - della musica italiana. Ma con il ricordo di Mia Martini ecco spuntare anche le polemiche per una presunta intervista degli anni Ottanta, dove l'artista avrebbe indicato in Patty Pravo e Fred Bongusto "i primi a dire che portavo jella". Un'intervista rimbalzata più e più volte negli ultimi giorni sui social - ma dalla fonte incerta, ...

Io sono Mia - la confessione di Mauro Serio - medico della fiction : 'Dopo Solletico non sapevano più chi fossi' : Serio però ha confessato che il passaggio da conduttore a interprete di fiction e spettacoli teatrali non è stato per niente facile, 'non avendo mai avuto padrini o santi in paradiso non avevano più ...

Io sono Mia - la confessione di Mauro Serio - medico della fiction : "Dopo Solletico non sapevano più chi fossi" : Forse in Io sono Mia non tutti lo hanno riconosciuto. Ma Mauro Serio negli anni ’90 era una star della televisione. Infatti, dal 1994 al 2000 è stato il celebre conduttore di Solletico, il programma per ragazzi in onda su Rai1. L’ex presentatore, intervistato da TvBlog ha ammesso: "Dopo ho subito un

NBA - Anthony Davis sorprende tutti : “i Celtics? sono sulla mia lista” : Anthony Davis ha dichiarato di voler giocare per i Celtics nella prossima stagione, Boston è dunque una delle squadre in lizza per il lungo dei Pelicans “They are on my list“. Così Anthony Davis ha risposto a chi gli domandava lumi su un suo possibile approdo ai Boston Celtics nella prossima estate. “Sono sulla mia lista“, ha dunque detto Davis a margine della conferenza stampa per l’All star game, cambiando ...

Cogne - la Coppa del mondo una vetrina anche per l'enogastronomia locale Cogne - Vi portiamo nella sala vip di Cogne dove i prodotti della Valle d'Aosta sono ... : Vi portiamo nella sala vip di Cogne dove i prodotti della Valle d'Aosta sono stati cucinati e proposti in ricette appetitose per un vero trionfo del gusto valdostano.

Isola Dei Famosi : Leggi i messaggi piccanti che si sono scambiati Soleil e Jeremias prima di partire per L’Isola… : Soleil e Jeremias Rodriguez su L’Isola dei Famosi hanno già limonato, ma pare che i due avessero un flirt già in Italia. Sul nuovo numero di Spy ci sono le chat piccanti tra i... L'articolo Isola Dei Famosi: Leggi i messaggi piccanti che si sono scambiati Soleil e Jeremias prima di partire per L’Isola… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

F1 - Vettel non si nasconde : “sono in Ferrari per vincere il Mondiale - questa è la mia missione” : Il pilota tedesco ha parlato dopo la presentazione della nuova Ferrari, confermando di voler vincere il suo quinto titolo Mondiale “Voglio vincere il Mondiale. questa è la mia missione e il motivo per cui sono qui“. Sebastian Vettel è determinato a conquistare il suo primo titolo iridato con la Rossa e, nel giorno della presentazione della nuova monoposto, non fa mistero del suo obiettivo per il Mondiale 2019. “Durante le ...

Mia Martini - furia di Giancarlo Dotto contro Io sono Mia : 'Che roba è. Non bastavano le offese in vita?' : Parole pesantissime su Io sono Mia , la fiction dedicata a Mia Martini che ha sbancato in termini di share su Rai 1. Parole pesantissime firmate da Giancarlo Dotto per Dagospia , dove premette: 'Non ...