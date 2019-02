Intesa M5S-Lega contro i furbetti del reddito di cittadinanza

Inps - trattative per il dopo Boeri : giallo su Nori - Lega e M5S negano Intesa : Il decreto per la nomina a Commissario è interministeriale, Lavoro-Economia, e quindi non c'è bisogno di un passaggio nel Cdm. Se non dovesse essere fatta nessuna scelta nelle prossime ore l'Istituto ...

Inps - trattative per il dopo Boeri : giallo su Nori - Lega e M5S negano Intesa : È giallo sulla nomina del nuovo Commissario dell'Inps, necessaria prima della decisione sul Consiglio di amministrazione e il nuovo presidente per il funzionamento dell'Istituto dato...

Venezuela - Intesa M5s-Lega su mozione : voto subito. Moavero : “Scorse elezioni illegittime - governo condanna violenze” : Le due forze di governo hanno trovato l’intesa sul Venezuela. Dal mini vertice a Palazzo Chigi di questa mattina è uscita la mozione di maggioranza da presentare in Parlamento che impegna l’Italia “a sostenere gli sforzi diplomatici anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali, al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere credibili e in conformità con ...

Niente Intesa Lega-M5S - : Nessun passo indietro. Né da parte del M5S, che resta fermo sul no alla Tav, né da parte della Lega, che vuole l’opera. Uno stallo di cui non si vede la via d’uscita, che sta mettendo fortemente a rischio la tenuta del Governo. E poi c’è l’ultimatum Ue: se l’Italia rinuncia, fondi redistribuiti...

Autonomie - ANIEF contraria ad Intesa Lega-M5S : L'accordo sulle Autonomie regionali permetterebbe di spendere i soldi "più vicino a dove vengono pagate le tasse" , rendendo più difficili i furti, gli sprechi e lo spender male. Lo ha dichiarato il ...

Riforma pensioni - Quota 41 prossimo obiettivo : Intesa tra Lega e M5S - ma non sui tempi : Il famigerato meccanismo della Quota 100 è in vigore da pochi giorni ed è stato subito un successo visto il gran numero di domande presentati agli sportelli Inps da parte di tutti quei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti dei 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Il primo passo per superare la tanto odiata Riforma Fornero è stato compiuto e il nuovo esecutivo giallo-verde starebbe puntando ad una ...

Savona alla Consob : c'è l'Intesa tra M5S e Lega : Savona passa dunque dalle Politiche Comunitarie alla Consob dopo che il suo nome era stato fatto anche per il dicastero dell'Economia del governo giallo verde. In quell'occasione il veto del ...

Consob - Intesa Lega-M5S su Savona : sarà lui il presidente No del Pd : «È incompatibile» : Fonti della Lega confermano il passaggio del ministro per gli Affari europei alla Consob. I democratici attaccano: «Il governo non può ignorare la legge, la nomina sarebbe gravissima»

Consob - Intesa Lega-M5S su Savona Ministero per gli Affari europei a Conte : E’ subito polemica: la senatrice Dem Malpezzi: «Problema di incompatibilità: il ministro ha lavorato per il fondo Euklid, un soggetto vigilato proprio dalla Commissione»