Inter-Rapid Vienna probabili formazioni | Europa League 2019 | ritorno sedicesimi

Inter - per Icardi solo fisioterapia : verso il forfait anche col Rapid Vienna : Ci sarà contro il Rapid Vienna oppure no? La domanda sul futuro immediato di Mauro Icardi oggi è questa: rientrerà tra i convocati di Spalletti per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League ...

Inter-Rapid Vienna in tv e streaming - Europa League 2019 : orario e programma : Giovedì 21 febbraio alle ore 21.00 l’Inter ospiterà a San Siro il Rapid Vienna nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League. I nerazzurri, dopo la vittoria 1-0 ottenuta all’Allianz Stadion grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez, hanno in pugno il passaggio del turno. La squadra di Spalletti dovrà comunque restare concentrata e contenere bene gli attacchi degli austriaci per riuscire ad accedere agli ottavi. Inter-Rapid ...

Inter-Rapid Vienna - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI RAPID Vienna INTER DALLE ORE 18.55 L’Inter affronterà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri sono stati relativamente fortunati e hanno pescato la squadra austriaca che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Luciano Spalletti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi ...

DIRETTA/ Rapid Vienna Inter - risultato live 0-1 - streaming video tv : Vecino spreca! : Rapid Vienna Inter si gioca all'Allianz Stadion per l'andata dei sedicesimi di Europa League: segui la partita in DIRETTA tv e in DIRETTA streaming video.

DIRETTA/ Rapid Vienna Inter - risultato live 0-1 - streaming video tv : Vecino spreca! : Rapid Vienna Inter si gioca all'Allianz Stadion per l'andata dei sedicesimi di Europa League: segui la partita in DIRETTA tv e in DIRETTA streaming video.

Europa League - Inter-Rapid Vienna in diretta tv : partita in chiaro su TV8 il 21 febbraio : L’Inter, dopo l’impegno di campionato contro la Sampdoria nel weekend di Serie A, sarà attesa dal ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League contro il Rapid Vienna. Il match d’andata si è concluso 0-1 a favore dei nerazzurri. Il goal vincente è stato realizzato da Lautaro Martínez. L’attaccante argentino ha trasformato il calcio di rigore concesso nel primo tempo. Per lui si è trattato della prima rete in Europa con la maglia ...

Inter-Rapid Vienna - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI RAPID Vienna INTER DALLE ORE 18.55 L’Inter affronterà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri sono stati relativamente fortunati e hanno pescato la squadra austriaca che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Luciano Spalletti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi ...

Inter - il Rapid è una sveglia per i nerazzurri : da domani... : La Gazzetta dello Sport parla della sfida di Europa League tra Inter e Rapid Vienna, spiegando come nonostante il netto divario tecnico, i nerazzurri non siano stati in grado di chiudere il discorso qualificazione già ...

Video/ Rapid Vienna Inter - 0-1 - : highlights e gol della partita - Europa league - : Video Rapid Vienna Inter , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di Europa league.

VIDEO Rapid Vienna-Inter 0-1 - gol e highlights in 2 minuti. Decide un lampo di Lautaro Martinez : L’Inter espugna il campo del Rapid Vienna ed ipoteca il passaggio agli ottavi di Europa League: in Austria Decide un rigore trasformato da Lautaro Martinez, che si è anche procurato la massima punizione. Per gli uomini di Spalletti la gara di ritorno a San Siro dovrebbe essere una formalità. GOL E highlights Rapid Vienna-Inter 0-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Inter-Rapid Vienna - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI RAPID Vienna INTER DALLE ORE 18.55 L’Inter affronterà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri sono stati relativamente fortunati e hanno pescato la squadra austriaca che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Luciano Spalletti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi ...

Rapid Vienna-Inter - Spalletti : “Buona prova. Icardi? Vedremo all’incontro” : Rapid VIENNA INTER 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale di Europa League: “Risultato e prestazione? Erano importanti tutti e e due, si poteva fare meglio, però abbiamo trovato una squadra che sta bene […] L'articolo Rapid Vienna-Inter, Spalletti: “Buona prova. Icardi? ...

L'Inter vince anche senza Icardi : Rapid Vienna ko 1-0 con Lautaro Martinez : L'Inter di Luciano Spalletti, nonostante il caso Icardi, vince l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna. La fascia tolta dal braccio al bomber argentino e la sua ...

Inter-Rapid Vienna - Lautaro : "Felice del gol - continuità importante" : L'argentino ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dell'assenza dell'ormai ex capitano, e suo grande amico, Mauro Icardi: 'Mauro è importante per noi, è un problema che deve risolvere lui con la ...