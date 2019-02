Instagram testa un adesivo per le donazioni nelle Storie

Instagram sta testando i QUIZ nelle storie : ecco di cosa si tratta : Noi di PC Professionale resteremo sull'attenti per scoprire tutti gli aggiornamenti riguardo il nuovo adesivo dei QUIZ e altre notizie interessanti dal mondo di Instagram . Ma le notizie non ...

Cagliari - Pavoletti su Instagram : il divieto nel parco giochi e il perché segna soprattutto di testa : Un vecchio adagio sul web lo definirebbe così: "Un caso? Io non credo", per indicare un evento che preso di per sé, va a spiegare qualcos'altro. Leonardo Pavoletti ne ha utilizzato uno particolare, ...

Francesco Chiofalo ha un tumore alla testa : l'annuncio arriva dal suo profilo Instagram : Vi ricordate di Francesco Chiofalo? L'omaccione grande e grosso che la sua ex fidanzata Selvaggia Roma chiamava "lenticchio" a Temptation Island? Il motivo per cui si torna a parlare di lui è, purtroppo, per comunicare una questione molto grave che lo sta affliggendo nelle ultime ore. Il ragazzo ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha dato a tutti i suoi follower il drammatico annuncio: il ragazzo ha un tumore alla testa. Francesco ...