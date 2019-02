Industria | allarme nel governo La Lega | la legislatura ora rischia

Pd : incontro mozione Zingaretti su lavoro - Damiano 'allarme su dati Industria' - 2 - : AdnKronos, L'intervento conclusivo è stato svolto da Pierpaolo Baretta, già Segretario generale aggiunto della Cisl e Sottosegretario all'Economia nei Governi Letta, Renzi e Gentiloni. L'incontro odierno moderato da Marco Giordano, il nuovo Coordinatore della Sezione San Lorenzo del Circolo Pd Roma II si è svolto nell'ambito delle ...

Pd : incontro mozione Zingaretti su lavoro - Damiano 'allarme su dati Industria' - 2 - : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp , AdnKronos, - L'intervento conclusivo è stato svolto da Pierpaolo Baretta, già Segretario generale aggiunto della Cisl e Sottosegretario all'Economia nei Governi Letta, Renzi e Gentiloni. L'incontro odierno - moderato da Marco Giordano, il nuovo Coordinatore della Sezione San Lorenzo del Circolo Pd Roma II - si è svolto nell'ambito delle ...

Dubbi dell’Europa su analisi costi Tav - allarme ConfIndustria. Di Maio diserta vertice : Pioggia di reazioni all'analisi costi-benefici sulla Tav che 'boccia' in modo netto l'opera. La Commissione europea non commenta le cifre: "Stiamo ancora esaminando il documento che ci e' stato inviato dal governo - riferiscono fonti Ue - ci sono alcuni aspetti del documento che dovranno essere chiariti con le autorita' italiane", aggiungono le stesse fonti contattate dall'Agi. Gli industriali invece lanciano subito un allarme sulla mancata ...

Crolla la produzione Industriale - l’allarme dell’Istat : “A rischio la tenuta economica” : La produzione industriale Crolla a dicembre 2018: l'indice Istat è diminuito del 5,5% rispetto allo stesso mese del 2017. L'istituto di statistica lancia quindi l'allarme sulla situazione economica italiana: "L'indicatore anticipatore ha registrato una marcata flessione prospettando serie difficoltà di tenuta dei livelli di attività economica".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - l'allarme di ConfIndustria : 'Potrebbe scoraggiare la ricerca di un lavoro' : Il Reddito di cittadinanza potrebbe avere 'un effetto scoraggiamento anziché incentivare l'offerto e promuovere una persona a cercare un'occupazione'. È l'allerta lanciata da Confindustria nella ...

Reddito di cittadinanza - l'allarme di ConfIndustria : 'Potrebbe scoraggiare la ricerca di un lavoro' : Il Reddito di cittadinanza potrebbe avere 'un effetto scoraggiamento anziché incentivare l'offerto e promuovere una persona a cercare un'occupazione'. È l'allerta lanciata da Confindustria nella ...

Trivelle : allarme ConfIndustria-sindacati : ANSA, - ROMA, 1 FEB - Confindustria Energia e i sindacati di settore Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL hanno chiesto un urgente incontro al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Ministro ...

Recessione - l'allarme di ConfIndustria : "A rischio 450mila posti di lavoro" : Bisogna reagire subito perché a rischio ci sono 450mila posti di lavoro. È l'allarme che lancia Vincenzo Boccia, che in un'intervista al Messaggero spiega i rischi della Recessione tecnica. "È chiaro che il rallentamento è globale e non dipende dalle politiche italiane. Però il nostro Paese ha fatto una manovra che voleva essere espansiva, in deficit e che ora rischia di essere prociclica, di peggiorare le cose", avverte il presidente di ...

Italia : produzione Industriale shock. Scatta allarme recessione : ... all'aumento dell'incertezza sui tempi e sull'attuazione dell'allentamento fiscale, cui si aggiunge l'instabilità politica in atto. Anche gli economisti di Oxford Economics definiscono probabile una ...

Italia : produzione Industriale shock. Scatta allarme recessione : Italia come i big Ue: "Rischio recessione" - Economia - https://t.co/orbTBxSsXu https://t.co/E0B5aPbc0a - Giulio Terzi, @GiulioTerzi, January 11, 2019 A novembre la produzione industriale ha ...

Reddito cittadinanza - allarme Cgia : "Metà a chi lavora in nero". ConfIndustria preoccupata : "Non sia disincentivo" : In altre parole, l'Amministrazione pubblica, al netto delle misure di contrasto previste, sosterrà con il Reddito di cittadinanza un pezzo importante dell'economia non osservata". LE PREOCCUPAZIONI ...

Reddito cittadinanza - allarme Cgia : "Metà a chi lavora in nero". ConfIndustria preoccupata : "Non sia disincentivo" : In altre parole, l'Amministrazione pubblica, al netto delle misure di contrasto previste, sosterrà con il Reddito di cittadinanza un pezzo importante dell'economia non osservata". LE PREOCCUPAZIONI ...