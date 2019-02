Incidente fra tre auto sulla statale 106 ne crotonese | feriti

Incidente sugli sci in Valle d'Aosta - morta una 13enne francese : Roma, 18 feb., askanews, - Una bambina francese di 13 anni è morta mentre sciava in un tratto impervio della pista di sci alpino di Cogne, Aosta,. La giovane è stata trovata non cosciente a bordo ...

Muore in un Incidente stradale a 19 anni come il fratello - scomparso nel 2010. Lutto a Ubiale : Gabriele Pesenti ha perso la vita in uno schianto, alle 4 e mezza del mattino. Nove anni fa, nel 2010, il fratello Simone è morto sempre a causa di un incidente stradale. Entrambi avevano 19 anni. Ubiale, il paese in provincia di Bergamo di cui era originario Gabriele, si è stretto intorno alla famiglia, nuovamente colpita dalla tragedia. Il sindaco ha deciso di tenere le bandiere a mezz'asta, in segno di Lutto.Si legge sul ...

Incidente stradale per Piero Fassino : si è fratturato lo sterno : "Vorrei tranquillizzare e ringraziare chi si è preoccupato" dice il parlamentare Pd ed ex sindaco di Torino, coinvolto in un...

