Incendio all' aeroporto di Ciampino | evacuato lo scalo

Incendio all’aeroporto di Ciampino - ENAC : operatività in corso ripresa : “E’ in corso di ripresa l’operatività” dello scalo romano di Ciampino, “temporaneamente chiuso al traffico aereo, a causa di un principio di Incendio“: lo rende noto l’ENAC, spiegando che la ripresa riguarda sia i voli di aviazione generale, sia alcuni di aviazione commerciale. L’Ente “invita i passeggeri con voli in programma su Ciampino a contattare le compagnie aeree di riferimento e la ...

Incendio all'aeroporto di Ciampino : tutti evacuati e voli fermi : L'Incendio è divampato pochi minuti fa, verso le 8 del mattino, in un locale seminterrato, utilizzato come magazzino, che si trova sotto il terminal delle partenze internazionali. È accaduto all'aeroporto di Ciampino e, a causa del rogo all'interno dello scalo, dipendenti e passeggeri in partenza sono stati fatti evacuare dal personale della sicurezza. Utenti e lavoratori della struttura sono stati condotti nel piazzale all'esterno. Lo scalo ...

Spento l'Incendio mattutino alla motrice : ripartono i treni da Limone : Intervento dei vigili del fuoco a Limone Piemonte per un principio di incendio alla motrice del treno fermo alla stazione locale intorno alle 8,35 di lunedì 18 febbraio. Le fiamme divampate in seguito ...

Incendio Osimo - fiamme alla Marvit. Paura e operai evacuati : Osimo , Ancona, , 18 febbraio 2019 " La grossa colonna di fumo nero è visibile da lontano. Le fiamme sono ancora alte. E' in corso dalle 9.30 circa lo spegnimento di un Incendio divampato in un'...

Paura a Firenze - Incendio all’Uci cinema di Campi Bisenzio : evacuate 1200 persone : Tutti gli spettatori presenti nel multisala di Campi Bisenzio sono stati fatti uscire in via precauzionale. Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in un locale tecnico. Nessun ferito grave (7 dipendenti sono rimasti intossicati) e la struttura resta aperta e funzionante.Continua a leggere

Il ghetto dei braccianti distrutto dall'Incendio Un morto nelle fiamme : Una fine orribile, che però, se letta con gli occhi della cronaca, non sorprende. Nel cuore della piana di Gioia Tauro, ferita dalla crisi del porto, dove da sempre non si muove foglia che le ndrine ...

Sfollati per l'Incendio a Tavazzano - aiuti anche dalle zone terremotate di Amatrice : ... portando beni su richiesta, ad esempio scarpe e giacche con taglie specifiche, oppure organizzando nel Lodigiano dei mercatini coi prodotti della zona di Amatrice, per sostenere l'economia di quei ...