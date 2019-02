In Lombardia cani e gatti nella tomba con il padrone Ma niente nome o foto sulla lapide

Lombardia - cani e gatti nella tomba coi padroni : approvato il progetto di legge. Forza Italia : “Siamo i primi in Italia” : Amici a quattro zampe per sempre: in Lombardia ora si può davvero. Grazie al progetto di legge approvato martedì dal Consiglio regionale, infatti, animali domestici e padroni potranno essere tumulati nello stessa tomba. “Risultato storico”, per Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia autore dell’emendamento alla riforma dei servizi funebri e cimiteriali. Una norma sullo stesso tema era stata presentata anche dal Movimento ...

