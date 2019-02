Il sindaco di Reggio Calabria rinviato a giudizio per abuso d' ufficio

Reggio Calabria - rinviati a giudizio il sindaco Falcomatà e la sua prima giunta : Le accuse sono di abuso d'ufficio e falso per il cosiddetto "caso Miramare", antico albergo che l'amministrazione comunale avrebbe tentato di assegnare a un imprenditore amico con una delibera ad hoc

Reggio Calabria - rinviato a giudizio il sindaco Falcomatà (Pd) e la sua giunta per abuso d’ufficio e falso : sindaco e assessori. Tutti rinviati a giudizio per abuso d’ufficio e falso. Lo ha deciso il gup di Reggio Calabria su richiesta del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Walter Ignazitto che hanno chiesto e ottenuto il processo per il sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd) e per tutta la sua giunta composta da Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti. Al ...

Reggio Calabria - ascensori guasti all’ospedale di Locri : pazienti portati in braccio per 5 piani. sindaco : “Farò esposto” : In due settimane l’ascensore dell’ospedale di Locri si è rotto tre volte. Risultato: i pazienti devono essere portati in braccio nei reparti per essere curati. Come in un ospedale del terzo mondo. È successo sabato quando anche l’ultimo dei cinque ascensori del nosocomio calabrese ha smesso di funzionare certificando, ancora una volta, il calvario che sono costretti a subire i pazienti, i loro familiari e il personale medico e paramedico ...

Bernareggio : il sindaco Esposito si ricandida : Ora è ufficiale: il sindaco di Bernareggio Andrea Esposito si ricandiderà per le prossime elezioni comunali previste per la primavera. L'ha ufficializzato in conferenza stampa. Ora è ufficiale: il ...