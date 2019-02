Il sindaco di Napoli de Magistris | ' Lista alle Europee? Non ci sono le condizioni'

Da Trump a Che Guevara - i tweet senza Napoli del sindaco de Magistris : Il volto del sindaco de Magistris ammicca dal cerchietto in cima ad ogni messaggio: il mondo twitter del primo cittadino napoletano è spiegato nella frase d'apertura della pagina dei cinguettii che racchiude la filosofia della sua missione: 'Proviamo a dimostrare con umiltà, ma con ...

Napoli - Roberto Fico candidato sindaco? De Magistris lo spinge : "Interessante" : Solo un'ipotesi per ora. Ma che se ne stia parlando davvero lo conferma Luigi De Magistris: "Quella di un eventuale appoggio...

Giornata della memoria - il sindaco : 'Napoli non complice dei disumani' : 'Ieri è stata una bellissima pagina di Napoli e oggi nella Giornata della memoria pensare a Napoli significa anche ricordare che cosa è stata questa città nella storia e cosa vuole essere oggi: non ...

Adrian - dopo lo sfregio di Celentano contro Napoli parla il sindaco De Magistris : da ridere - come lo difende : Uno dei tanti aspetti di Adrian su Canale 5 che ha fatto saltare i nervi dei telespettatori è stato il ritratto riservato alla città di Napoli, disegnata nella graphic novel come un postaccio sporco e ...

Napoli - Anche il sindaco parla del mercato del club : "Non venderei Allan" : Mentre Aurelio De Laurentiis è a Parigi in attesa di capire se ci sarà una offerta irrinunciabile da parte del Psg per Allan, a Napoli si discute sull'eventuale cessione del brasiliano e sul nome del ...

Quattro chiacchiere con De Laurentiis : “Non mi candido in politica. E non farei neanche il sindaco”. E invita Salvini a Napoli. Teatro San Carlo : indietro tutta! : Incollato anche otto ore davanti a una serie televisiva di Netflix. Ha giocato a Mercante in fiera sostituendo alle tradizionali carte del moschettiere e dello stambecco le facce dei giocatori del Napoli, allenatori e massaggiatori. Ha fatto risorgere il Napoli dalle macerie del fallimento, Poi è partito per Los Angeles per trascorrere qualche giorno di festa en famille, con Martha De Laurentiis, presidente della casa di produzione che porta il ...

'Napoli - sei bella e ti voglio bene' - la lettera del turista pentito al sindaco De Magistris : ' Scusa se avevo pensato male di te, cara Napoli '. Un turista scrive una lettera al sindaco di Napoli Luigi de Magistris per chiedere scusa per i pregiudizi che aveva sulla città. A raccontarlo è lo ...

Migranti - il vicesindaco di Napoli esulta : "Finalmente mediazione e solidarietà hanno prevalso" : Lo ha definito ' un orribile braccio di ferro sulla pelle di bambini e adulti colpevoli solo di voler fuggire il più lontano possibile dalla fame e dalle violenze '. E soprattutto si è detto ...

Maria Chiara Carrozza : "La Normale a Napoli era un'opportunità anche per Pisa - un errore l'ingerenza del sindaco" : Le dimissioni di Barone non le sembrano "un'epurazione, ma certamente le iniziative parlamentari e del sindaco sulle scelte della Scuola Normale mi sono sembrate una ingerenza, la politica localistica non fa bene all'università!".E, ancora, "la scienza e la ricerca devono essere indipendenti", puntualizza Maria Chiara Carrozza. Cinquantatré anni, Pisana, docente universitaria di bioingegneria industriale, ex rettore della Scuola ...

Migranti - DeMa fa sul serio - il vicesindaco va in missione a Malta : 'Pronti a ospitarvi a Napoli' : Il vicesindaco del Comune di Napoli Enrico Panini è in queste ore in viaggio verso Malta per portare a nome del Sindaco de Magistris e dell'Amministrazione la solidarietà ai Migranti in balia del mare ...

Matteo Salvini - Luigi De Magistris lo sfida in diretta tv : 'Finché sarò sindaco di Napoli...' : A Tagadà il sindaco di Napoli Luigi De Magistris sfida il ministro degli interni Matteo Salvini: 'Fin quando sarò sindaco il porto di Napoli rimarrà aperto'. Il sindaco di Napoli nella trasmissione di ...

Matteo Salvini - Luigi De Magistris lo sfida in diretta tv : "Finché sarò sindaco di Napoli..." : A Tagadà il sindaco di Napoli Luigi De Magistris sfida il ministro degli interni Matteo Salvini: "Fin quando sarò sindaco il porto di Napoli rimarrà aperto". Il sindaco di Napoli nella trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella si schiera in aperta polemica con il ministro dell'interno, manifes

Migranti - il sindaco de Magistris : 'Da Napoli 450 imbarcazioni' : Che i porti siano chiusi è una balla, i porti non sono chiusi, questa è una posizione politica, ma ad oggi i porti sono aperti'. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris a 'Uno, nessuno, 100Milan'...

sindaco di Napoli - Luigi De Magistris : ”Noi non stiamo facendo i disubbidienti o i ribelli” (VIDEO) : Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: “e’ Salvini che deve dimettersi, sta violando Costituzione” ”Noi non stiamo facendo i disubbidienti o i ribelli. Noi siamo ubbidienti alla Costituzione. Qui nessuno sospende nulla, non stiamo mettendo la legge nel cestino o la stiamo gettando dalla finestra, ma la applicheremo nel rispetto della Costituzione a cui i ministri e i sindaci giurano e poi vedremo chi sta tradendo”. ...