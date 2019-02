Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 19 febbraio 2019 | l' appuntamento serale su Rete 4

Anticipazione Il Segreto : Isaac passa una notte insieme ad Elsa : Il Segreto anticipazioni: Isaac e Elsa insieme nella notte, Antolina all’oscuro di tutto Dopo la morte di suo padre Amancio, Elsa torna a Punete Viejo. La giovanissima Laguna decide infatti di stabilirsi per sempre in paese. Ora che ha scoperto tuttala verità sulla cattivissima Antolina, la donna vuole vendicarsi a tutti i costi. Isaac intanto […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Isaac passa una notte insieme ad Elsa proviene da ...

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto - oggi serale su Rete 4 : Elsa scopre l'inganno : Arrivano ancora buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto nella giornata del martedì. Come abitudine consolidata delle ultime settimane, infatti, le due telenovelas oggi andranno in onda per ben due volte: la prima di pomeriggio, su Canale 5, mentre la seconda nella serata di Rete 4. Ad aprire la programmazione di oggi 19 febbraio saranno le vicende de Il Segreto, che andrà in onda a partire dalle ore 21:30 circa e si ...

Il Segreto - Elsa sviene dopo una traumatica telefonata : anticipazioni dal 17 al 22 febbraio : Tornano ancora una volta le trame, i sotterfugi, le alleanze e le cospirazioni de Il Segreto, la soap opera spagnola che fin dal 2013 tiene incollati gli spettatori alle vicende che hanno come sfondo l’immaginaria cittadina di Puente Viejo. I nuovi episodi vanno in onda da domenica 17 febbraio a venerdì 22, sempre su Canale 5 dalle 16.30 tranne la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

Il Segreto Anticipazioni 18 febbraio 2019 : Elsa fa una sconvolgente scoperta : Decisa a lasciare Puente Viejo dopo le angherie subite da Antolina, Elsa chiamerà a casa per avvisare del suo rientro. Ma dall'altro capo del telefono udirà una voce che la lascerà sconvolta.

Spoiler spagnoli Il Segreto fino al 22 febbraio : Fernando ha una brutta crisi mentale : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni spagnole dell'amatissima soap Il Segreto che in Italia viene trasmessa dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 16,20 circa e su Rete 4 il martedì sera, alle 21,25. Antena 3 ha appena rilasciato le trame delle puntate che andranno in onda dal l 18 al 22 febbraio nella penisola iberica. Roberto ha avuto la meglio sul tentativo di ricatto a cui è stato sottoposto da parte di donna Francisca e di Fernando. Ed ...

Anticipazioni Il Segreto prossime settimane : Isaac e la Laguna nel buio di un capanno : La storia d'amore tra Isaac ed Elsa sta appassionando moltissimi telespettatori de Il Segreto, la soap in onda tutti i giorni su Canale 5. Le Anticipazioni della prossime settimane ci svelano che il Guerrero sposerà Antolina ma allo stesso tempo continuerà a pensare incessantemente alla sua Elsa. Ecco passo passo quello che accadrà. A breve ne Il Segreto Le Anticipazioni de Il Segreto delle prossime settimane ci rivelano che Antolina perderà ...

Una Vita Anticipazioni 14 febbraio 2019 : Elvira svela il Segreto di Simon : La Valverde decide di confidare all'amica la verità sul legame tra Simon e Susana. Le ragazze non sanno però che qualcuno le sta ascoltando.

