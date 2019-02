IL SEGRETO | anticipazioni puntata in prima serata del 19 febbraio 2019

Il SEGRETO : riappare Francisca - anticipazioni trama puntata martedì 19 febbraio : E fu così che tornò a galla donna Francisca dopo un’attesa che è sembrata lunghissima: il personaggio di lunghissimo corso de Il segreto ricompare infatti nel corso della puntata speciale in prima serata in onda martedì 19 febbraio su ReteQuattro a partire dalle 21.25. Ma non c’è solo questo perché prosegue la narrazione anche delle altre sotto-trame che appassionano gli spettatori: da un lato è ormai evidente che Saul non è morto ...

Il SEGRETO anticipazioni 20 febbraio 2019 : Carmelo e Severo sulle tracce di Baslio : Il Leal e il Santacruz sono pronti a farsi giustizia da soli e vendicarsi così dello stalker di Adela.

Anticipazioni Una Vita e Il SEGRETO - oggi serale su Rete 4 : Elsa scopre l'inganno : Arrivano ancora buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto nella giornata del martedì. Come abitudine consolidata delle ultime settimane, infatti, le due telenovelas oggi andranno in onda per ben due volte: la prima di pomeriggio, su Canale 5, mentre la seconda nella serata di Rete 4. Ad aprire la programmazione di oggi 19 febbraio saranno le vicende de Il Segreto, che andrà in onda a partire dalle ore 21:30 circa e si ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 24 febbraio a venerdì 1° marzo 2019: Elsa riesce a far sì che Antolina parli male di lei di fronte a Marcela e Consuelo; le due donne restano sconvolte dall’atteggiamento della biondina. Julieta insinua in Prudencio il dubbio che Fernando Mesia abbia scoperto tutti i suoi imbrogli. La guardia civile ritrova il corpo di Basilio; Meliton chiede spiegazioni a Severo e Carmelo. Fulgencio ...

Il SEGRETO anticipazioni : furto alla locanda - è stata ELSA??? : Incredibile novità nelle future puntate italiane de Il Segreto: qualcuno ruberà infatti 500 pesetas dalla locanda di Marcela (Paula Ballesteros) e Matias (Ivan Montes) ed i sospetti ricadranno, a sorpresa, su Elsa Laguna (Alejandra Meco). Spieghiamo dunque come verrà introdotta questa storyline… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto comincerà nel momento in cui Matias e Marcela dovranno allontanarsi per qualche ora dalla loro ...

Il SEGRETO anticipazioni : Isaac invita Elsa a lasciare Puente Viejo : anticipazioni Il Segreto: Isaac chiede a Elsa di lasciare Puente Viejo a causa delle richieste di Antolina Grandi colpi di scena nelle prossime puntate de Il Segreto, che vedono ancora protagonisti Isaac, Elsa e Antolina. Quest’ultima crea non pochi problemi ai due innamorati. Disposta a tutto pur di restare a fianco al Guerrero, l’ex ancella […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Isaac invita Elsa a lasciare Puente Viejo ...

Il SEGRETO - Elsa sviene dopo una traumatica telefonata : anticipazioni dal 17 al 22 febbraio : Tornano ancora una volta le trame, i sotterfugi, le alleanze e le cospirazioni de Il Segreto, la soap opera spagnola che fin dal 2013 tiene incollati gli spettatori alle vicende che hanno come sfondo l’immaginaria cittadina di Puente Viejo. I nuovi episodi vanno in onda da domenica 17 febbraio a venerdì 22, sempre su Canale 5 dalle 16.30 tranne la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

Il SEGRETO anticipazioni 18 febbraio 2019 : Elsa fa una sconvolgente scoperta : Decisa a lasciare Puente Viejo dopo le angherie subite da Antolina, Elsa chiamerà a casa per avvisare del suo rientro. Ma dall'altro capo del telefono udirà una voce che la lascerà sconvolta.

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : FE esce di scena - tornerà in futuro? : È arrivato il momento per i telespettatori spagnoli de Il Segreto di salutare la simpatica Fe Perez (Marta Tomasa Worner): come riportato da Cultura En Serie, la bottegaia lascerà definitivamente Puente Viejo nel corso dell’episodio 2020 (in onda, ovviamente in Spagna, giovedì 21 febbraio 2019). Se ci avete letto in precedenza, sapete già che Fe ha dovuto inscenare la sua morte, in accordo con Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), quando si è ...

Un posto al sole : ARIANNA ha un SEGRETO - quando lo scopriremo? [Anticipazioni] : Nelle puntate di Un posto al sole trasmesse intorno a Capodanno abbiamo visto ARIANNA (Samanta Piccinetti) e Andrea (Davide Devenuto) accogliere nella loro vita Kim, una bella bambina abbandonata, ma si è trattato di un attimo: Giulia (Marina Tagliaferri) ha infatti convinto una sia pur riluttante ARIANNA ad affidare la bimba ai servizi sociali… ma come andrà a finire questa storia? Da quel che si mormora, pare proprio che questa storyline ...