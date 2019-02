Il Parlamento Uk è la punta di lancia della battaglia anti Facebook

Pensioni e quota 100 : occhi puntati sul Parlamento per le modifiche : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 febbraio 2019 vedono crescere le aspettative dei lavoratori per la prossima discussione parlamentare riguardante il decretone, nella quale verranno avviate modifiche sia al pacchetto di interventi sulla flessibilità previdenziale che in merito al reddito di cittadinanza. Nel frattempo l'opposizione prosegue il pressing sul Governo per un ripensamento della politica economica, mentre gli ultimi dettagli ...