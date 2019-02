Il mondo sulle spalle | Sara Zanier a Blogo | E' una storia di positività e

Il mondo sulle spalle - Giuseppe Fiorello a Blogo : "Si parla poco di emergenza lavoro. Questo film arriva al momento giusto" (Video) : Giuseppe Fiorello sarà il protagonista de Il mondo sulle spalle, il film tv di Rai 1 dedicato alla storia di Enzo Muscia, che andrà in onda questa sera, martedì 19 febbraio 2019.In occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv, noi di TvBlog abbiamo intervistato l'attore siciliano a cui abbiamo chiesto un'opinione riguardante il tema del lavoro trattato in tv, non dimenticandoci anche della sua partecipazione all'ultima ...

Enzo Muscia - Il mondo sulle Spalle : il vero protagonista del Film con Beppe Fiorello : Conosciamo meglio il personaggio che ha ispirato il Film per la TV di Nicola Campiotti, in onda stasera su Rai UNO.

Il mondo sulle spalle : trama - cast e curiosità della fiction con Beppe Fiorello : Martedì 19 febbraio, in prima serata su Rai1 dalle 21.25, va in onda la fiction che racconta in maniera romanzata la storia di Enzo Muscia e della sua A-Novo, Il mondo sulle spalle. Nella realtà, Muscia ha comprato l’azienda per cui lavorava e da cui era stato anche lasciato a casa e, dopo averla rilevata, ha riassunto tutti i suoi ex colleghi. Nei panni del personaggio modellato su Enzo, qui ribattezzato Marco, c’è il mattatore ...

Cast e personaggi de Il mondo sulle spalle su Rai1 il 19 febbraio con una storia di rivincita e coraggio : Cast e personaggi de Il Mondo sulle spalle sono pronti a sbarcare su Rai1 e raccontare una storia che, purtroppo, non è solo italiana. La disoccupazione, le aziende costrette a chiudere, il fallimento, spesso queste parole sono legate a situazioni tristi e drammatiche ma non in questa storia, non nella vita di Enzo Muscia, l'operaio diventato imprenditore mettendo a rischio la sua vita privata e tutto quello che aveva costruito intorno a sé. ...

Il mondo sulle Spalle : Beppe Fiorello nei panni di un altro eroe comune : Il Mondo sulle Spalle - Beppe Fiorello Nel 2011 Enzo Muscia, operaio in una fabbrica specializzata nell’assistenza post vendita di prodotti elettronici e di telefonia, rischiò di perdere il lavoro e, per salvare se stesso ed i suoi colleghi, finì col rilevare l’azienda e ridarle vita. Per la sua tenacia ed il suo coraggio, nel 2017 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e la sua storia ha ispirato il ...

Chi è Enzo Muscia : storia Il mondo sulle spalle e quante puntate sono : Chi è Enzo Muscia: storia Il mondo sulle spalle e quante puntate sono “Il mondo sulle spalle” andrà in onda nella sera di oggi – 19 febbraio 2019 – su Rai 1; il film tv racconta una storia vera, quella di Enzo Muscia, interpretato da Beppe Fiorello. Come imprenditore e padre, grazie a impegno e forza di volontà, Muscia riesce superare un momento terribile. Enzo Muscia: una storia vera Enzo Muscia oggi ha 50 anni; il racconto de “Il ...

