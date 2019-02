Il meraviglioso mondo della natura tra arte e scienza | in mostra a Palazzo Reale di Milano

Tuffiamoci nel meraviglioso mondo di carta di Yoshi's Crafted World con la demo e un nuovo filmato di gioco : In un Nintendo Direct non poteva di certo mancare un'esclusiva Switch così vicina all'universo di Mario. Stiamo parlando ovviamente di Yoshi's Crafted World.Yoshi's Crafted World arriverà il 29 marzo, ma i possessori di Nintendo Switch possono già oggi scaricare una demo gratuita del gioco dal Nintendo eShop. In Yoshi's Crafted World, i giocatori esploreranno il fronte e il rovescio dei livelli, affrontando sequenze sorprendenti in cui, tra le ...

