Il legale della famiglia Tindaci | ' Vogliamo solo la verità e la otterremo in aula Ma non

Renzi - legale della famiglia : "Misura incomprensibile - chiederemo la revoca degli arresti" : "L'interrogatorio è in via di fissazione, chiederemo la revoca degli arresti domiciliari e ci difenderemo nel merito. La misura in sé è incomprensibile, si tratta di persone prossime ai 70 anni, incensurate, che non vedono il bottino portato via e poi i fatti sono datati". In questo modo Federico Bagattini, legale della famiglia Renzi, spiega le richieste della difesa in merito all'arresto dei suoi assistiti.Il gip di ...

[La storia] Anche in Italia è boom della marjuana legale. Ma c'è l'incognita Salvini : Nessuno, o quasi, ne parla ma la marjuana light sta vivendo un vero e proprio boom in tutto il mondo, compreso l'Italia. I numeri parlano chiaro. La spesa globale nella cannabis legalizzata nel 2018 ...

Decretone - monito della Corte dei Conti : "Attenzione a spesa e lavoro legale" : ... in un contesto, come quello italiano , in cui è elevata la quota di economia sommersa e sono bassi i livelli salariali effettivi, dovrà essere alta l'attenzione affinché non cresca la quota di spesa ...

Cucchi - il legale della famiglia : 'Ancora pressioni e depistaggi' : 'Stanno emergendo fatti inquietanti e gravi che si stanno verificando al di fuori di questo processo. Testimoni che vengono avvicinati, depistaggi che si stanno protraendo nel tempo e continuano ...

Cucchi - il legale della famiglia : «Ancora pressioni e depistaggi» : «Stanno emergendo fatti inquietanti e gravi che si stanno verificando al di fuori di questo processo. Testimoni che vengono avvicinati, depistaggi che si stanno protraendo nel tempo e...

Giulio Regeni - esposto della famiglia : “Pressioni sul nostro consulente legale” : Prosegue la pressione del governo egiziano sul consulente legale della famiglia Regeni in Egitto cui era stata “inspiegabilmente” arrestata la moglie e liberata dopo oltre sette mesi. Secondo quanto riporta La Repubblica personale della National Security, il servizio segreto civile, ha telefonato a Mohammed Lotfy per ordinargli di riportare ogni notizia che potesse essere utile a capire le mosse della famiglia Regeni. ...

Globe Soccer Awards - il legale di Ronaldinho chiarisce i motivi della sua assenza : Globe Soccer Awards, Ronaldinho non ha presenziato all’evento di Dubai ma non a causa di un divieto di viaggio ordinato dal tribunale L’assenza dell’ex fantasista brasiliano Ronaldinho ai Globe Soccer Awards di Dubai di questa settimana non ha avuto nulla a che fare con un divieto di viaggio ordinato dal tribunale, come ha spiegato il legale dell’ex calciatore. Ronaldinho è stato un assente importante ...

Maradona “scomparso” - il suo legale interviene e fa il punto della situazione : Diego Armando Maradona ed i Dorados de Sinaloa non si separeranno, il tecnico è pronto a tornare sulla panchina Diego Armando Maradona continuerà ad allenare il club messicano dei Dorados de Sinaloa anche nel torneo di Clausura. E’ stato trovato l’accordo tra il tecnico e il club per altri sei mesi di contratto, come conferma su Twitter uno dei legali di Maradona, Matias Morla. “Maradona ha raggiunto un accordo per ...

Amal Fathy - liberata la moglie del consulente legale egiziano della famiglia Regeni : era in carcere da più di 7 mesi : È stata liberata dopo 7 mesi e 16 giorni di prigionia Amal Fathy moglie del consulente legale egiziano della famiglia Regeni, Mohamed Lotfy. Una lunga battaglia quella per la sua scarcerazione combattuta sopratutto dal marito che ha annunciato il ritorno a casa della donna con un post su Facebook. “L’amore vince…qualche volta”, ha scritto sul social l’attivista, accompagnando la didascalia con una foto di loro due ...

MOLFETTA. OPERAZIONE "CONFINE ILlegale" DELLA GUARDIA COSTIERA A TUTELA DEL MADE IN ITALY : MOLFETTA. Come ogni anno la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole degli italiani molti piatti a base di pesce, sinonimo di convivialità e di proprietà nutrizionali. Aumenta di ...

Operazione "Confine Illegale" della Guardia Costiera - sequestrati 44 quintali di prodotto ittici : Teramo - Come ogni anno la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole degli italiani molti piatti a base di pesce e, di conseguenza, aumenta il rischio da parte del consumatore di comperare prodotti ittici non sicuri o qualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano, fino a imbattersi in vere e proprie frodi commerciali. Per questo motivo, in un periodo in cui ...

Asso-Consum - avvocato pugliese nominato esperto tributarista della consulta legale Angelo Lucarella : "primo obiettivo fra tutti sarà ... : ... il secondo riguardante la strutturale revisione del sistema giudiziario , ancora in mano al Ministero dell'Economia, del tutto inidoneo a garantire certezza di indipendenza ed imparzialità dei ...

GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI : OPERAZIONE SULLA FILIERA DELLA PESCA"CONFINE ILlegale" : N.28 controlli effettuati tra ristoranti, trattorie e pescherie di TRAPANI N.8 illeciti amministrativi contestati per complessivi € 12.500 N.6 sequestri amministrativi di prodotto ittico per un ...

Più legalità e più qualità sulla tavola dei consumatori : l’operazione “Confine illegale” della Guardia Costiera a tutela del made in Italy : Come ogni anno la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole degli italiani molti piatti a base di pesce, sinonimo di convivialità e di proprietà nutrizionali. Aumenta di conseguenza il rischio da parte del consumatore di comperare prodotti ittici non sicuri oqualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano, fino a imbattersi in vere e proprie frodi commerciali. Per ...