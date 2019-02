blogo

: Il Collegio, anticipazioni della seconda puntata di martedì 19 febbraio 2019 - tvblogit : Il Collegio, anticipazioni della seconda puntata di martedì 19 febbraio 2019 - Varych4 : Il Collegio, anticipazioni della seconda puntata di martedì 19 febbraio 2019 - SerieTvserie : Il Collegio, anticipazioni della seconda puntata di martedì 19 febbraio 2019 -

(Di martedì 19 febbraio 2019)Sorprese e guai nella classe de “Il”, in onda domani,19, alle 21.20 su Rai2 con laterza stagione. Quest’anno l’inedito esperimento televisivo e sociale, realizzato in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), catapulta un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 17 anni nel 1968. Un anno speciale, particolarmente significativo e ricco di cambiamenti: nelle piazze il mondo dei giovani è in subbuglio per rivoluzionare la scuola e la società.Il, cosa è successo nella primaIldi19pubblicato su TVBlog.it 1920:55.