IL COLLEGIO 3 | RAI 2 Seconda puntata | video | il ritorno di un ex studente

Il COLLEGIO 3 porta gli allievi in gita al lago tra un gradito ritorno e una nuova espulsione? Anticipazioni 19 febbraio : Al centro della nuova puntata de Il Collegio 3 c'è l'esordio di una nuova materia nella scuola, l'educazione artistica, e il suo professore ovvero Carnevale che conquisterà subito il parare positivo di ragazzi e ragazze (Noemi compresa). Le sorprese comunque non mancheranno e nella puntata in onda oggi, martedì 19 febbraio, alle 21.20, arriverà anche la prima gita per i ragazzi di questa edizione che già la scorsa settimana hanno affrontato ...

Il COLLEGIO - prima puntata 12 febbraio 2019 : anticipazioni e diretta live : Ideologia contro tecnologia, un confronto tra generazioni. Dopo le prime due edizioni, “Il collegio” torna in onda a partire da questa sera, martedì 12 febbraio su Rai2 alle 21.20.Quest’anno catapulta un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 17 anni nel 1968. Un anno speciale, particolarmente significativo e ricco di cambiamenti: nelle piazze il mondo dei giovani è in subbuglio per rivoluzionare la scuola e la società. Riusciranno queste idee a ...

Rai 2 - Il COLLEGIO torna in tv. Il professor Maggi : "Sorprenderemo i ragazzi con la memoria - saremo ancor più rigorosi" : torna questa sera in prima serata su Rai 2 la terza stagione del docu-reality Il Collegio, dove vedremo una classe di studenti 'moderni' tornare indietro nel tempo fino al 1968, catapultando un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 17 anni in un anno speciale, significativo e ricco di cambiamenti. Presso il Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, vigeranno ferree regole comportamentali e disciplinari degli anni ’60.Il corpo docente è ...

Il COLLEGIO 3 al via su Rai2 il 12 febbraio : gli studenti e i dettagli sui professori e il periodo storico : L'attesa è finita e da oggi, 12 febbraio, Il Collegio 3 prenderà il via su Rai2 portando sullo schermo i nuovi protagonisti dell'edizione ovvero un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 17 anni pronti a vivere il loro tumulto e quello che si sta vivendo al di fuori della scuola ovvero quello dello storico '68. Il confronto tra generazioni riprenderà vita oggi con la nuova edizione del programma che ha confermato la presenza di Giancarlo Magalli e anche ...

