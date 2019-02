Il Collegio 3 porta gli allievi in gita al lago tra un gradito ritorno e una nuova

optimaitalia

: Estate 1968. Un quattordicenne tedesco di una città di provincia della Bassa Sassonia si scopre innamorato di sua m… - cicciobarbara : Estate 1968. Un quattordicenne tedesco di una città di provincia della Bassa Sassonia si scopre innamorato di sua m… - Cruscante : @GP_ArieteRosso La diminuzione del num. di elettori per singolo collegio porta a un auspicabile aumento dei parlam… - szampa56 : @sempernoto1 @pdnetwork @pbersani Io preferisco ritrovare una identità. Il mio collegio è andato alla destra grazie… -

(Di martedì 19 febbraio 2019)Al centro dellapuntata de Il3 c'è l'esordio di unamateria nella scuola, l'educazione artistica, e il suo professore ovvero Carnevale che conquisterà subito il parare positivo di ragazzi e ragazze (Noemi compresa).Le sorprese comunque non mancheranno e nella puntata in onda oggi, martedì 19 febbraio, alle 21.20, arriverà anche la primaper i ragazzi di questa edizione che già la scorsa settimana hanno affrontato la severità di regole e look della scuola, cosa succederà questa volta una volta lasciatosi alle spalle il cancello del?La seconda settimana del docu-reality si apre con alcune sorprese a cominciare da un ex studente che tornerà per un discorso di incoraggiamento e poi con l’escursione sulper alcune lezioni en plein air. Anche fuori dalla scuola succederà qualcosa visto che alcuni elementi finiranno nei guai e il Preside sarà ...