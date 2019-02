Il caso è chiuso | il governo va avanti | ci sono tante altre cose da fare

Juventus - Allegri su Dybala : "Basta - ha chiesto scusa. caso chiuso" : Vigilia di campionato per la Juventus che domani, alle ore 18, giocherà al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Massimiliano Allegri è parso tranquillo nonostante i sei gol incassati ...

Sassuolo-Juventus - la conferenza di Allegri : “il caso Dybala è chiuso - ma non so se gioca domani” : L’allenatore bianconero ha parlato alla vigilia del match con il Sassuolo, soffermandosi sul caso Dybala “Dybala ha chiesto scusa, da ragazzo intelligente qual è, la società gli ha dato una responsabilità importante con la maglia numero 10 e quando manca Chiellini è il capitano della squadra. Ha avuto un atteggiamento non idoneo, non consono alle sue responsabilità, ma ha capito e il caso è chiuso“. LaPresse/Mauro ...

Cinquantenne aretino trovato morto nel torrente : caso chiuso - resta il mistero : Approfondimenti trovato cadavere nel Sellina, leggere lesioni sul corpo del 50enne. Attesa per il riscontro tossicologico 9 febbraio 2018 trovato morto nel fiume: disposta l'autopsia per escludere l'...

Salvini e il blocco della Diciotti - il caso non è chiuso : Che tipo di scelta politica? Quella di 'chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti in un caso in cui secondo la convenzione Sar internazionale, acronimo di search and rescue, ricerca e ...

Battisti è in carcere a Oristano. Il caso è chiuso (almeno in Brasile) : Articolo aggiornato alle ore 19,50 del 14 gennaio 2018. Con l'arrivo di Cesare Battisti in Italia è definitivamente chiuso il suo caso in Brasile, ma l'avvocato che lo ha difeso nel Paese sudamericano esprime perplessità sulla "velocità con cui è stato espulso dalla Bolivia direttamente verso l'Italia". Contattato dall'AGI il legale, Igor Tamasauskas, ...

Migranti - chiuso il caso tra Conte e Salvini. Il ministro 'Ci siamo chiariti - c è stato un fraintendimento' : ROMA - Si chiude il caso Conte-Salvini sui Migranti. Il ministro dell'Interno assicura che 'con Conte ci siamo chiariti, è stato un misunderstanding'. Il ministro dell'Interno, ospite a Porta a Porta, ...

caso Marr - verso il licenziamento dei lavoratori : 'L'azienda ci ha chiuso la porta in faccia' : Si è svolto mercoloedì l'incontro tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori e il direttore generale della Marr Spa per evitare il licenziamento di tutti gli 11 dipendenti della sede di Valdagno. ...