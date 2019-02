Il campo magnetico della Terra risuona come pelle di tamburo

campo magnetico terrestre : le vibrazioni ricordano il suono di una batteria : Le vibrazioni emesse dal Campo magnetico terrestre , registrate per la prima volta dalla Queen Mary University di Londra, ricordano il suono di una batteria . È il risultato di un nuovo studio pubblicato su Nature Communications, secondo cui lo scudo magnetico che protegge il nostro pianeta, quando viene colpito da forti impulsi, si espande ed emette delle vibrazioni che producono onde sonore. Proprio come accade alla membrana di un tamburo ...

Spazio - grande attesa per il lancio “biblico” di Bereshit verso la Luna : la navicella israeliana ne studierà il campo magnetico e porterà un po’ della cultura umana a bordo : Nonostante Neil Armstrong abbia posato piede per la prima volta sulla superficie Luna re quasi 50 anni fa, solo altri due Paesi nel mondo sono riusciti a realizzare un atterraggio “morbido” sul nostro satellite: Unione Sovietica e Cina. Ora Israele intende unirsi a questo club esclusivo. SpaceIL è un’organizzazione israeliana che sta guidando la nazione verso le stelle dal 2011. Fondata con l’intenzione di promuovere l’educazione scientifica e ...

campo magnetico - l’esperto Ingv : “La vita sulla Terra rischiò di sparire come su Marte” : La Terra ha rischiato di fare la stessa fine di Marte, un pianeta arido, privo di vita , se si esclude la possibile presenza di batteri nel sottosuolo o nei suoi laghi sommersi, tutta ancora da dimostrare. È accaduto poco più di mezzo miliardo di anni fa, quando il nostro Pianeta è stato sul punto di perdere il suo Campo magnetico . Compromettendo il futuro della vita proprio in uno dei momenti di sua maggiore espansione, la cosiddetta esplosione ...

Scoperte Anomalie nel campo magnetico Terrestre! Forti anomalie sul Pacifico e Altantico : Come riporta Nature “Qualcosa di molto strano e anomalo sta succedendo al Campo Magnetico della Terra! I geologi, non hanno ancora trovato una spiegazione scientifica a questa migrazione troppo veloce per avere una spiegazione logica. Il Polo Nord Magnetico sta facendo le valige, spostandosi dal Canada verso la Siberia. Ne avevamo accennato su un post precedente leggi qui e adesso confermato anche da Nature, grazie al contenuto di World ...