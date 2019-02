Icardi-Juventus | altro retroscena | ora arriva una nuova conferma

Serie A Inter - Zhang : 'Icardi? Mai alla Juventus' : ... saremo di ispirazione e uniremo le persone attraverso il calcio, facendo vivere ai milioni di tifosi nerazzurri sparsi nel mondo la migliore esperienza possibile' . ICARDI - 'Non venderemo mai Mauro ...

Inter - Zhang-Icardi : “Non lo venderemo mai alla Juventus” : ZHANG ICARDI- Il presidente dell’Inter, Zhang, rompe gli indugi e annuncia un’importante novità sulla vicenda Icardi e sul prossimo futuro dell’attaccante nerazzurro. Come sottolineato anche da Wanda Nara negli studi di “Tiki Taka”, l’obiettivo di Icardi è quello di rinnovare il proprio contratto con il club nerazzurro e restare ancora a lungo in maglia nerazzurro. […] L'articolo Inter, Zhang-Icardi: ...

Inter - Zhang mette le cose in chiaro : “Icardi mai alla Juventus” : ”Non venderemo mai Mauro Icardi alla Juventus”: sono le importanti dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Inter Steven Zhang al termine dell’assemblea dei soci del club nerazzurro. ”Crediamo che continuera’ a crescere con noi. Lo consideriamo – aggiunge Zhang – parte della nostra famiglia. Altri affari con la Juventus? Nel calcio mai dire mai, non mi piace parlare dei singoli e delle ...

Inter - il presidente Zhang : 'Icardi non andrà mai alla Juventus : 'Non venderemo mai Mauro Icardi alla Juventus': lo dice il presidente dell' Inter Steven Zhang al termine dell'assemblea dei soci del club nerazzurro. 'Crediamo che continuerà a crescere con noi. Lo ...

Icardi-Juventus - ora che succede? Pianto Wanda Nara e il piano Paratici : ICARDI JUVENTUS- Un accostamento di mercato nato nelle scorse ore dopo il terremoto scatenatosi in casa Inter. Icardi non è più il capitano del’Inter, una scelta che avrebbe colto di sorpresa lo stesso diretto interessato e Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore. Nella puntata di ieri sera di “Tiki Taka”, la compagna di Icardi […] More

Juventus - Paratici : ''Allegri resterà con noi. Icardi? Se ne riparla a giugno'' : Ogni anno guardiamo al ringiovanimento della rosa, ma ora Bonucci e Chiellini sono ancora fra le coppie centrali più forti del mondo. Non guardiamo solo alla difesa, ma anche in altri ruoli per ...

Juventus - Paratici è scatenato : “Icardi? Abbiamo chiesto informazioni. Su Zaniolo…” : Juventus Paratici – Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai 1. Il ds ha risposto inizialmente alle domande riguardanti Icardi e un suo accostamento alla Juve: “La nostra non era azione di disturbo e ultimamente non ci sono stati contatti con la signora Icardi. Era una operazione informativa, […] L'articolo Juventus, Paratici è scatenato: “Icardi? ...

Icardi - ma chi lo vuole comprare? Juventus e Chelsea gli indiziati : Fra lacrime, carrambate -tipo, la telefonata in diretta tv di Beppe Marotta alla trasmissione di Pierluigi Pardo -, dichiarazioni di amore alla maglia nerazzurra - 'l'Inter è la nostra casa'- si ...

Juventus - Paratici svela i piani bianconeri : ''Icardi? Se ne riparlerà a giugno'' : Intervenuto a Radio Anch'Io Sport su Radiodue, Fabio Paratici ha parlato delle future strategie di mercato della Juventus . Dimostra di avere le idee chiare Fabio Paratici, responsabile dell'area sportiva della Juventus dopo la ...

Juventus - Paratici : 'Dybala diventerà una bandiera - Allegri resta - Icardi è dell'Inter' : La Juventus si sta preparando al match di Champions League contro l'Atletico Madrid e in casa bianconera tutti sono concentrati su questa importante sfida. Intanto stamattina il direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1. Il dirigente della Juve ha toccato diversi argomenti dalla sfida di Champions, passando per Dybala e Allegri fino al calciomercato. Paratici ha parlato in ...

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione con Icardi in attacco : In casa Inter impazza il caso Icardi. Il centravanti nerazzurro è stato privato della fascia di capitano e quindi assolutamente declassato. Negli studi di "Tiki Taka" la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, ha assicurato che la coppia vorrebbe restare all'Inter, ma la situazione non si è ancora risolta e le probabilità che Icardi lasci l'Inter al termine della stagione sono molto alte. Fabio Paratici ha sempre apprezzato l'attaccante ...

ESCLUSIVA Moggi : “Juventus - tutto sulla Champions. Sul futuro di Allegri e Icardi…” : Moggi – In un periodo cruciale per la stagione della Juventus, che si appresta ad affrontare l’Atletico Madrid per una partita dai mille significati, abbiamo sentito Luciano Moggi. L’ex direttore sportivo bianconero (dal 1994 al 2006, ndr) ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di SerieAnews.com, commentando la sfida che si terrà mercoledì al Wanda Metropolitano di […] L'articolo ESCLUSIVA Moggi: “Juventus, tutto ...

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione con Icardi in attacco (Rumors) : In casa Inter impazza il caso Icardi. Il centravanti nerazzurro è stato privato della fascia di capitano e quindi assolutamente declassato. Negli studi di "Tiki Taka" la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, ha assicurato che la coppia vorrebbe restare all'Inter, ma la situazione non si è ancora risolta e le probabilità che Icardi lasci l'Inter al termine della stagione sono molto alte. Fabio Paratici ha sempre apprezzato l'attaccante ...

Juventus - Paratici svela tutto : le voci su Icardi ed il futuro di Dybala e Allegri : “Noi stiamo bene, con l’Atletico saranno due partite impegnative e difficili. La Champions però non è un ossessione, ma uno stimolo. Ogni anno cerchiamo di essere competitivi in ogni competizioni. Per vincerla servono tante cose, anche un po’ di fortuna. Si deciderà sui dettagli”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juvents, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su ...