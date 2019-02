I motivi per cui si viaggia cambiano in base alla nazionalità

Emotional cleansing : 10 motivi per cui dopo i 30 anni è meglio liberarsi dal caos emotivo : ... i valori che erano alla base della società quando i trentenni erano bambini si sono dimostrati irrealizzabili, quindi il trentenne si trova in un mondo semplice da interpretare, ma dai valori ...

10 motivi per andare a Grenada - a parte i pesci e la noce moscata : Gli appassionati del mare la conoscono bene. Quelli di hiking iniziano a scoprirla. I food lover sono incuriositi. Gli amanti del lusso non hanno dubbi. Grenada, mar dei Caraibi sudorientali, con le sorelle Carriacou e Petite Martinique, è al centro di una costellazione di isole più piccole. Non è una meta mordi e fuggi, e meno male, perché vale la pena avere del tempo per scoprirla. Dall’Italia si raggiunge ...

Cinque buoni motivi per fare una vacanza studio all’estero e imparare l’inglese : fare le valigie e partire in estate per una vacanza studio, in genere dalla durata di due settimane, è un ottimo investimento per il proprio futuro, oltre che una occasione di crescita personale e per imparare l’inglese. Ecco perché scegliere questa formula, senza gravare troppo sul portafoglio dei propri genitori, per conoscere una nuova lingua e non rinunciare al divertimento.Continua a leggere

'Picchiato per motivi sindacali' - fermato un uomo : 'Piacenza Nord' non c'è più, l'uscita autostradale è diventata 'Basso lodigiano' 3 'Picchiato per motivi sindacali', fermato un uomo 4 Sente dei rumori e si sveglia con i ladri in casa Le forze dell'...

Inter - Ausilio fermo su Icardi : "Scelta condivisa da tutti per motivi seri" : In questi istanti l' Inter di Luciano Spalletti sta giocando la sua sfida di Europa League contro il Rapid Vienna, gara valida per i sedicesimi di finale della sorella minore della Champions League. ...

Serie A Inter - Ausilio : «Icardi punito per motivi seri e validi» : VIENNA - " Icardi ? Spalletti ha parlato dopo un confronto coi dirigenti. Parliamo di una scelta condivisa con tutte le componenti" . Lo ha detto Pietro Ausilio, direttore sportivo dell' Inter , a Sky ...

Gino Paoli - concerto ad Aosta rinviato per motivi di salute : concerto rinviato per Gino Paoli che oggi si sarebbe dovuto esibire ad Aosta. Il cantautore genovese, infatti, è affetto “da un’influenza gastro-intestinale che ha colpito tutti in casa”. A dirlo all’AdnKronos è la moglie del cantautore, Paola Penzo, sottolineando che “il concerto previsto per oggi è stato rinviato al 26 febbraio. In ogni caso non c’è niente di grave”. Paoli “non è stato condotto in ospedale, ...

Perchè Icardi non è più il capitano dell’Inter? Personalità e… Wanda : ecco tutti i motivi alla base della decisione : Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter: scarsa leadership in spogliatoio e nessuna presa di posizione sulle dichiarazioni della moglie Wanda, il club nerazzurro decide per il cambio di rotta Con un tweet breve e diretto, apparso senza anticipazioni nè proclami verso l’ora di pranzo, l’Inter ha comunicato ai propri tifosi di aver sollevato Mauro Icardi dal ruolo di capitano. Il giocatore non è stato nemmeno ...

Reddito di cittadinanza - i tre motivi per cui penalizza le famiglie numerose : Contributo per l’affitto, scala di equivalenza, requisiti di accesso: il Reddito di cittadinanza così disegnato tende ad essere relativamente generoso nei confronti dei nuclei familiari composti da una sola persona e molto meno consistente per le famiglie numerose...

Al via il processo agli indipendentisti catalani : “Ci accusano per motivi politici” : Oriol Junqueras in prima fila, accanto e alle sue spalle gli altri leader indipendentisti. È cominciato alle 10,23 nell’aula del Tribunale Supremo il processo più importante della storia spagnola. Sul banco degli imputati i politici catalani che nell’ottobre del 2017 organizzarono il referendum proibito dalla corte costituzionale. Dei dodici accusa...

5 romantici motivi per trascorrere San Valentino a Roma : San Valentino è alle porte e Roma con le sue terrazze panoramiche ed il suo fascino senza tempo, può essere la "capitale del cuore" perfetta per celebrare la festa degli innamorati.

Basket - Serie A : Esposito si dimette - addio al Banco di Sardegna per motivi personali : TORINO - " La Dinamo Banco di Sardegna comunica che nella giornata di oggi, per ragioni personali e indipendenti dal progetto sportivo, Vincenzo Esposito ha dato le dimissioni dalla guida tecnica ...

