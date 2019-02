I genitori di Renzi e la giustizia usata per drogare la pubblica opinione

genitori Renzi ai domiciliari - parla il parroco di Rignano : I Genitori dell'ex premier Matteo Renzi, il padre Tiziano e la madre Laura Bovoli, sono agli arresti domiciliari. A parlare è don Giovanni Nerbini da 11 anni parroco della chiesa di Santa Maria immacolata a Rignano sull'Arno chiesa frequentata dai Renzi. "Li conosco, quello che si sente nelle notizie evoca una immagine delle persone che non corrisponde a quanto uno conosce, io da tanti anni, la maggior parte dei rignanesi da una vita, sia di ...

genitori Renzi - legale : entro martedì interrogatorio garanzia : Firenze, 19 feb., askanews, - "Le prossime mosse sono quelle dello studio degli atti del fascicolo. Dopodiché aspetteremo la fissazione dell'interrogatorio di garanzia che dovrebbe essere tra venerdì ...

Renzi - genitori ai domiciliari. Fedelissimi dell’ex premier : “Giustizia a orologeria”. Bonafede : “Da irresponsabili dirlo” : Dice di non avere “mai commentato una vicenda giudiziaria” e di non volerlo fare neanche adesso, “ma in linea generale senza entrare nel merito da ministro respingo l’idea che ci sia un sistema giudiziario che si muove a orologeria. Dire questo è da irresponsabili “. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine di un’audizione in commissione rifiuti, risponde così a chi gli chiede un commento su chi ha invocato una ...

Annalisa Chirico - il terribile sospetto sull'arresto dei genitori di Matteo Renzi : una bomba sui giudici : Tra chi si schiera senza indugi al fianco di Matteo Renzi c'è Annalisa Chirico, presidente dell'associazione Fino a prova contraria e da sempre piuttosto vicina all'ex premier. In una nota, la Chirico scrive: "Fino a prova contraria ha un nome che parla da sé: un paese civile attende le sentenze e n

L'arresto dei genitori di Renzi e la giustizia alla continua ricerca di visibilità : L’arresto di Tiziano Renzi e di sua moglie Laura Bovoli è stato disposto “per la gravità concreta dei reati”, e per la convinzione del giudice che esista il pericolo che “gli indagati commettano reati della stessa specie”, il che non è proprio la reiterazione del reato che giustificherebbe la detenz

Otto e Mezzo - Lilli Gruber e la rovinosa gaffe dopo l'arresto dei genitori di Matteo Renzi : È il bello - o meglio, il brutto - di non essere in diretta. Siamo negli studi di Lilli Gruber , a Otto e Mezzo su La7, trasmissione che come è noto non è in diretta, appunto. E nella serata di lunedì ...

genitori Renzi - il file Lalla e i segreti di Tiziano e Laura : «Nipoti e amici tra i prestanome» : Una rete di prestanome e, per la procura, la certezza che a gestire il giro di cooperative progressivamente fatte fallire per favorire la Eventi 6 ci fossero i coniugi Renzi. Un piano...

genitori ai domiciliari - Renzi : 'Strategia per eliminarmi' : Arresti domiciliari per Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, padre e madre dell'ex premier. L'accusa è di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. La misura cautelare è stata applicata nell'...

I genitori di Renzi ai domiciliari - l’ex premier : «Un’umiliazione immeritata» : Matteo Renzi su Vanity FairMatteo Renzi su Vanity FairMatteo Renzi su Vanity FairMatteo Renzi su Vanity FairTiziano Renzi e Laura («Lalla») Bovoli, i genitori dell’ex premier Matteo, sono ai domiciliari. Le misure sono state emesse dal gip di Firenze, con l’accusa di bancarotta fraudolenta ed emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. È coinvolta anche una terza persona, un imprenditore genovese, Mariano Massone: tutti e ...

genitori ai domiciliari - Renzi annulla la conferenza : è stato capolavoro mediatico ma non grido a complotti : 'Inutile dire che la vicenda dei miei Genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Basta leggere i quotidiani di oggi per rendersene conto. Un capolavoro ...

Perché i genitori di Matteo Renzi sono stati arrestati : Matteo Renzi e, dietro, il padre Tiziano. (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Tiziano Renzi e Laura Bovoli, padre e madre dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono stati messi agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. La misura cautelare è stata chiesta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo e convalidata dal gip di Firenze Angela Fantechi. Entrambi hanno ritenuto che i coniugi ...

Renzi : 'Non grido al complotto - ma i miei genitori hanno diritto a un processo rapido' : ... quella che una volta veniva definita "giustizia a orologeria", e sottolinea che "la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica", cioè il ...

genitori Renzi - il sindaco : fiducia nella magistratura : Rignano sull'Arno, 19 feb., askanews, - Il giorno dopo l'arresto ai domiciliari dei Genitori dell'ex premier Matteo Renzi il sindaco di Rignano sull'Arno Daniele LoRenzini, eletto nel 2012 con il Pd e ...

Matteo Salvini e l’arresto dei genitori di Renzi : “Quando tirano in ballo le famiglie mi arrabbio” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si pronuncia sulla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei genitori dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, prendendo una posizione comune con il senatore del Pd: "Le battaglie politiche le voglio vincere senza aiutino e quando tirano in ballo le famiglie io mi incazzo".Continua a leggere