Huawei ruba i segreti Apple corrompendo i dipendenti di Cupertino? L’ultima inchiesta

(Di martedì 19 febbraio 2019)Traalias Cina ealias Stati Uniti d'America non corre certo buon sangue: le recenti accuse di Trump al brand asiatico di spionaggio per le reti di connessione e pure per i dispositivi hardware ha accesso un clima di incredibile sospetto tra i due interlocutori. Figlia di questa situazione molto complessa è pure l'ultimadel sito The Information a cui da credito anche l'autorevole fonte Redmondpie: propriostanerebbe lavoratori ed exper scoprire i miglioridel rivale, naturalmenteli.Quali sono le testimonianze su cui si basa la pesante accusa rivolta ai danni di? Un ingegnere diimpegnato nella divisione per lo sviluppo di smartwatch avrebbe ad esempio intercettato (nel recente passato) il fornitore che produce il sensore per la frequenza cardiaca dell'Watch . Ci sarebbe stato un incontro ...