Giornata Mondiale del Rene | a Marzo in tutta Italia la “Settimana della prevenzione sulle

Giornata Mondiale del gatto - tutti i meme del 're del web' : Coccolosi o scontrosi, alteri o teneroni, indifferenti o sempre pronti alle fusa: chi ha un gatto lo sa, che i felini di casa sono diversissimi uno dall'altro. Ma in comune hanno un aspetto ...

Giornata Mondiale delle balene. 'Proteggiamole da plastica e rumore' : Aree marine protette: sono troppo poche Ci sono aree, come il Nord Atlantico, dove restano pochissimi esemplari ma in altri mari del mondo le balene, per fortuna, continuano a cantare : solo che per ...

Trani News - Giornata Mondiale della Giustizia Sociale a Bari; Bando XI ed Il Giullare : Il Festival Il Giullare, che si svolgerà tra il 21 e il 28 luglio 2019, ospiterà gli spettacoli delle 6 compagnie che saranno selezionate e l'immancabile 'Premio Nazionale Il Giullare', assegnato a ...

A Pordenonelegge il 21 marzo la Giornata Mondiale della Poesia : Nuovo progetto del festival Pordenonelegge per celebrare il 21 marzo la Giornata mondiale della Poesia 2019 e l'arrivo della primavera. Nel ventennale della rassegna va in scena ' Poesia nel pubblico ...

Poesia : una festa a pordenonelegge per la Giornata Mondiale : Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Giovedì 21 marzo, a Pordenone, va 'in scena' Poesia nel pubblico e nel privato, una festa diffusa e corale per salutare, insieme alla primavera, la Giornata Mondiale della Poesia 2019. Nel ventennale del festival, pordenonelegge accende quest’anno un nuovo e coinvolgente

La Spezia. Il Comune aderisce alla Giornata Mondiale contro il cancro infantile : Il Comune aderisce alla Giornata Mondiale contro il cancro infantile, in programma per domani, 15 febbraio 2019, su tutto il

Giornata Mondiale del bambino contro il cancro infantile - le iniziative AGBE : L'AGBE , Associazione Genitori Bambini Emopatici, da vent'anni opera sul territorio abruzzese per sostenere il mondo dell'oncologia pediatrica, migliorare la qualità della vita dei piccoli e delle ...

Il Comune della Spezia aderisce alla Giornata Mondiale contro il cancro infantile : ... perché " grazie ai progressi compiuti dalla scienza " le probabilità di guarigione crescono sempre più. Giovedì 14 febbraio 2019 alle 14:09:07

Giornata Mondiale della Radio - storia e curiosità - : Per l'occasione in tutto il mondo sono in programma un grande numero di iniziative per promuovere il dialogo, la tolleranza e la pace tra i cittadini. La ricorrenza è stata istituita dall'Unesco nel 2012

Motomondiale - Test Jerez 2019 : Sam Lowes e Gabriel Rodrigo i migliori di Moto2 e Moto3 dell’ultima Giornata di prove : E’ andata in archivio la seconda ed ultima giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna) riservata ad alcuni team dei Mondiali Moto2 e Moto3 2019. Nella media cilindrata il britannico Sam Lowes ha ottenuto il miglior tempo di 1’41″578, inanellando 82 giri. Grande continuità quella messa in mostra dal centauro del Team Gresini che ha fatto vedere grande confidenza con la propria Kalex. Alle sue spalle il leader delle prove di ...

Motomondiale - Test Jerez 2019 : Luca Marini e Gabriel Rodrigo in vetta in Moto2 e in Moto3 nella prima Giornata : E’ andata in scena ieri la prima giornata dei Test riservati alle categorie Moto2 e Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). Sull’asfalto andaluso Luca Marini ha fatto vedere di essere in palla in sella alla moto dello Sky Racing Team VR46 ottenendo il miglior riscontro di giornata nella media cilindrata con il crono di 1’41″827 (nuovo record non ufficiale della pista). Inanellando 36 giri a bordo della Kalex ...

Giornata Mondiale delle donne nella scienza : i conti non tornano : 11 febbraio: oggi è la Giornata mondiale delle donne nella scienza, proclamata dalle Nazioni unite e patrocinata dall’Unesco per ricordare che la partecipazione delle donne nella scienza dovrebbe essere rafforzata e incoraggiata e che devono essere garantite pari opportunità nella carriera scientifica. Un tema ricorrente, quello sul pregiudizio contro le abilità scientifiche delle donne, tanto che l’Onu si è sentita in dovere di ...

XXVII Giornata Mondiale del Malato : la Campania si dimostra ancora una volta terra di solidarietà : La Giornata Mondiale del Malato è l’occasione per far conoscere ai cittadini le tante eccellenze della solidarietà che percorrono ogni giorno il nostro territorio: la Campania si dimostra ancora una volta terra di solidarietà. Ieri all’Auditorium del Consiglio Regionale è stata celebrata la XXVII Giornata Mondiale del Malato con la premiazione di quanti si sono distinti per l’impegno e la professionalità profuse nella realizzazione di progetti a ...