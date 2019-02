Giornata della Speleologia alle grotte di Chiusazza e Genovese

F1 – Test Barcellona - Sainz entusiasta della sua McLaren dopo la prima Giornata : “siamo orgogliosi e felici” : Carlos Sainz parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della McLaren-Renault palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Carlos Sainz è sceso in pista segnando con la sua nuova McLaren-Renault il secondo tempo di giornata, a soli 4 decimi da Vettel. ...

La Roma ha battuto 2-1 il Bologna nel posticipo della 24esima Giornata di Serie A : La Roma ha battuto 2-1 il Bologna nel posticipo della 24esima giornata di Serie A e si è riportata al quinto posto in classifica con 41 punti. I gol sono stati segnati tutti nel secondo tempo: la Roma è andata

Basket femminile - le migliori italiane della 18a Giornata di A1. Nel giorno di Romeo emergono i blocchi italiani di Venezia e Geas : Se è vero che, per buona misura, sono mancate le partite ad alto tasso di combattività in questa diciottesima giornata di Serie A1 femminile, è ugualmente vero che più di un’italiana ha dimostrato di poter dare il proprio valido contributo alle varie cause in campo. Il dato migliore, per valutazione (29), lo mette a segno l’ultima aggiunta alla Nazionale azzurra, Nicole Romeo: l’italoaustraliana nata dall’altra parte del ...

Cev Champions League – La preview della 5ª Giornata : Igor in Polonia - derby Savino Del Bene-Imoco : CEV Champions League: quinta Giornata della fase a gironi, martedì la Igor in Polonia per passare ai quarti. Mercoledì il derby Savino Del Bene-Imoco, si decide la Pool D Il quinto turno della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League darà risposte importanti alle tre squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale per Club. La Igor Gorgonzola Novara, di scena martedì in Polonia contro il Budowlani Lodz, andrà ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciassettesima Giornata di Serie A. Barbara Bonansea inarrestabile - Cecilia Salvai una sicurezza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il diciassettesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Barbara Bonansea (JUVENTUS) – E sono 12. inarrestabile l’esterno offensivo della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana. Nella ripresa del big match del ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 20^ Giornata - brillano le sorelle Bosetti ed Egonu : Nel weekend si è disputata la 20^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana. LUCIA Bosetti. Una prova da vera capitana per la schiacciatrice di Scandicci che giganteggia nel match vinto contro Monza: 17 punti, 5 muri, 44% in attacco e 76% in ricezione da vera leader accanto al fenomeno Isabelle Haak. PAOLA Egonu. La fuoriclasse non deve strafare, ...

F1 - Test Barcellona 2019 : day-1 - Sebastian Vettel vola a metà Giornata col record della pista in gara ufficioso! : Si sono finalmente riaccesi i motori del Mondiale di F1. Dopo la lunga pausa invernale e la carrellata delle presentazioni, è il momento della pista e dei tempi sul giro a Barcellona (Spagna), sede ormai tradizionale delle prove pre-stagionali del Circus. La curiosità era tanta e il primo risultato del cronometro sorride assai alla Ferrari. La SF90 guidata dal tedesco Sebastian Vettel è stata fin da subito performante e consistente, inanellando ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 21^ Giornata. Juantorena graffia - Ricci cresce - bene Raffaelli : Nel weekend si è disputata la 21^ giornata della SuperLega che si completerà questa sera con il posticipo tra Verona e Trento. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana riservato al massimo campionato italiano di Volley maschile. OSMANY Juantorena. Ci mette il suo solito zampino nella grande serata di Civitanova che demolisce Modena e aggancia Trento al secondo posto (momentaneamente). La Pantera mette a ...

Video/ Spezia-Verona - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B - 24Giornata - : Video Spezia-Verona , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita valevole per la 24giornata di Serie B. Gli scaligeri ritrovano i tre punti.

Serie A - l’analisi della Giornata : VARiante Europa League - la tecnologia evita disastri. Lotta Champions sempre più avvincente e l’Empoli manda un messaggio per la salvezza : In attesa del posticipo tra Roma e Bologna è possibile effettuare un bilancio per la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno che dunque ha lasciato importanti indicazioni per le zone alte di classifica e soprattutto per la Champions League ma anche per la salvezza. Ma partiamo dall’alto. La giornata si è aperta con il netto successo della Juventus nella gara del venerdì contro il Frosinone, partita mai in discussione e ...

Risultati serie A : gol - classifica e highlights della 24Giornata : JUVENTUS-FROSINONE 3-0 6' Dybala, 17' Bonucci, 63' Ronaldo JUVENTUS , 4-3-3, : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini , 70' Caceres, , De Sciglio; Khedira , 81' Pjanic, , Bentancur, Emre Can; Dybala, ...

Video/ Empoli Sassuolo - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A 24Giornata - : Video Empoli Sassuolo , risultato finale 3-0, : gli highlights e i gol della partita di Serie A. Al Castellani decidono i gol di Krunic, Acquah e Farias.

Video/ Inter Sampdoria - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 24Giornata - : Video Inter Sampdoria , risultato finale 2-1, : i nerazzurri vincono la seconda partita consecutiva in Serie A, decidono D'Ambrosio e Nainggolan.

Calcio - i migliori italiani della 24^a Giornata di Serie A. Leonardo Bonucci torna al gol - Domenico Criscito ferma la Lazio : giornata numero 24 della Serie A di Calcio che ci ha lasciato molte emozioni, ma anche tante ottime prestazioni da parte degli italiani, con tante prestazioni decisive, che andiamo ad analizzare nel dettaglio nel nostro consueto recap settimanale. Iniziamo dal venerdì, e dalla solita Juventus che strapazza 3-0 il Frosinone, ritrovando anche i due centrali titolari, ovvero Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, a segno con il gol del 2-0. Il loro ...