Genitori Renzi arrestati | un loro dipendente | Lavoravo in nero

Domiciliari per i Genitori di Renzi. Bancarotta fraudolenta e false fatture. Ira dell'ex premier : Tiziano Renzi e Laura Bovoli avrebbero provocato in maniera dolosa, tra il 2013 e il 2018, il fallimento di tre cooperative, dopo averne svuotato le casse, ricavandone illecitamente somme ingenti: ...

Genitori Renzi - il file Lalla e i segreti di Tiziano e Laura : 'Nipoti e amici tra i prestanome' : Una rete di prestanome e, per la procura, la certezza che a gestire il giro di cooperative per favorire la Eventi 6 ci fossero i coniugi Renzi . Un piano 'professionale', scrive il gip nell'ordinanza ...

Arresto Genitori Renzi - l’accusa : “Finte coop per eliminare i debiti e guadagnare di più” : Per la Procrea di Firenze e gli uomini della Guardia di finanza, Tiziano Renzi e Laura Bovoli avevano creato finte cooperative dove scaricare tutti i debiti come il costo dei lavoratori e le imposte delle vere attività che gestivano, facendole poi fallire senza sborsare un euro e tenendosi invece i guadagni.Continua a leggere

I Genitori di Matteo Renzi ai domiciliari : "Bancarotta fraudolenta e false fatturazioni" : Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono accusati, assieme a un terzo soggetto, di aver provocato "dolosamente" il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse, ricavando così in maniera illecita svariati milioni di euro. L'ex premier annuncia una conferenza in Senato

“Bancarotta fraudolenta”. I Genitori di Renzi agli arresti domiciliari : Il padre dell’ex premier Matteo Renzi preoccupato per «un buco da 400 mila euro», la madre che cerca di coprire i passi falsi commessi. Entrambi preoccupati perché «viene fuori un casino anche li ti lascio immaginare, sai come può andare a finire per me e per mia moglie». E nel mezzo milioni di euro intascati illecitamente....

Le reazioni della politica agli arresti dei Genitori di Renzi. Parola d’ordine M5s : “Non commentate” : Tra le prime reazioni agli arresti domiciliari dei genitori di Matteo Renzi, si registra quella del leader di Forza Italia. "Una cosa dolorosa, che non sarebbe accaduta se la sinistra avesse accettato di realizzare la nostra riforma della giustizia, tema che è assolutamente urgente" afferma Silvio Berlusconi, ribadendo la sua storica posizione sulla separazione tra giudici e pm. L'ex premier aggiunge che è "da cambiare la custodia cautelare che ...

Bancarotta e fatture false - arresti domiciliari per i Genitori di Matteo Renzi. L’ex premier : “Se non avessi fatto politica…” : Tiziano Renzi e Laura Bovoli stavano cercando di "abbandonare" la Marmodiv, una delle società cui la Eventi 6 affidava la distribuzione di volantini per conto di Esselunga e Coop. E' questo uno dei motivi principali che hanno spinto il gip di Firenze a chiedere gli arresti domiciliari per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi a cui sono stati contestati i reati di Bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false. Nell'inchiesta che ha ...

Agli arresti domiciliari i Genitori di Renzi : l'ex premier fa sapere che non molla : Se qualcuno pensa che si possa utilizzare la strategia giudiziaria per eliminare un avversario dalla competizione politica sappia che sta sbAgliando persona. Non ho mai avuto così tanta voglia come ...