Genitori arrestati | Renzi | «Abnorme privarli della libertà | da figlio ho il cuore gonfio

Arrestati i Genitori di Matteo Renzi : ai domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli : I reati contestati: bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Sono accusati di aver provocato «dolosamente» il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse. Tra gli indagati anche l’ex autista del camper per le primarie dell’ex premier

Genitori arrestati - Renzi : "Non grido al complotto - capolavoro mediatico per oscurare il caso Diciotti" : "Non riusciranno a farmi parlar male dell'Italia, non riusciranno a farmi parlar male dei giudici. Chi vuole il mio fallo di reazione, non lo avrà": così l'ex premier all'indomani dell'arresto ai domiciliari dei Genitori

Matteo Renzi sui Genitori arrestati : “Non grido a complotti - processo sia rapido e giusto” : L'ex premier ha commentato con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook l'arresto dei suoi genitori, Tiziano Renzi e Laura Bovoli per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni: "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge. I miei genitori, come tutti, hanno diritto a un processo giusto e spero rapido. Le sentenze si pronunciano in tribunale e non nelle piazze populiste".Continua a leggere

Genitori Renzi arrestati - un loro dipendente : "Lavoravo in nero" : Nella società "Delivery Service", riferibile a Tiziano Renzi e Laura Bovoli e finita al centro dell'inchiesta per bancarotta e false fatture della procura di Firenze, avrebbero lavorato anche dipendenti in nero. Lo riporta l'agenzia di stampa Agi.Uno di loro è stato infatti sentito nell'ambito delle indagini dalla Guardia di finanza. L'uomo, nelle dichiarazioni verbalizzate il 9 maggio del 2018, ha detto di aver prestato servizio ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli arrestati. Chi sono i Genitori di Matteo Renzi : Tiziano Renzi e Laura Bovoli arrestati. Chi sono i genitori di Matteo Renzi Chi sono i genitori di Renzi agli arresti domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell’ex premier Matteo Renzi, agli arresti domiciliari. Secondo quanto scrive il Corriere gli arresti dei genitori di Renzi sono collegati ad accuse per aver emesso fatture false. Sarebbero tre in totale i soggetti destinatari delle misure cautelari. Tiziano Renzi ...

Renzi sui Genitori arrestati : «Provvedimento assurdo e sproporzionato». E annulla la presentazione del libro : L’ex segretario del Pd annulla la presentazione del libro a Torino e scrive su Facebook: «Non accetteremo processi nelle piazze». Matteo Salvini: : «Gli arresti? Non c’è niente da festeggiare»

Usa - bimba di 3 mesi maltrattata dai Genitori : danni al cervello - arrestati : Un episodio macabro e alquanto inquietante è quello che si è verificato negli Stati Uniti d'America, precisamente nello stato del Tennessee. Una bambina di appena tre mesi è attualmente in coma farmacologico all'interno dell'ospedale Vanderbilt University Medical Center di Nashville, in cui è stata ricoverata a seguito dei maltrattamenti subiti ad opera dei suoi genitori. Secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, infatti, la piccola ha ...

Regno Unito. La casa va a fuoco - 4 bimbi muoiono bruciati tra le fiamme : arrestati i Genitori : Natalie Unitt, 24 anni, e Chris Moulton, 28 anni, hanno lasciato la loro casa in fiamme, a Stafford, in Regno Unito, riuscendo a salvare il più piccolo dei loro figli. Gli altri quattro (tra gli 8 e i 3 anni) sono morti. Ed ora madre e padre dovranno rispondere di questa tragedia.Continua a leggere

Usa - arrestati i Genitori del bimbo di 7 anni ucciso perché non conosceva la Bibbia : È una vicenda a dir poco agghiacciante quella che arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Newport, nel Wisconsin. Tre persone infatti, una coppia, Timothy e Tina Hauschultz, e il loro figlio 15enne, sono accusati di aver massacrato e ucciso il bambino che avevano in custodia, Ethan Hauschultz, di soli sette anni. Il piccolo morì di ipotermia in quella che è stata definita una "piccola bara di neve". Il dramma accadde ad aprile dello scorso ...

Cagliari - bimba rom di 20 mesi scomparsa : arrestati i Genitori con l’accusa di omicidio : Non deve essere stata una vita facile quella di Esperanza: 20 mesi passati in un vecchio furgone malconcio, tra la ruggine e la sporcizia, insieme ai quattro fratelli maggiori ed ai genitori. Non avevano una dimora fissa e, come d’abitudine per i rom, si spostavano di continuo in Sardegna. Poi, lo scorso 23 dicembre, un rogo ha distrutto la loro casa su quattro ruote: si diceva che dentro ci fosse la bambina, ma gli uomini della squadra mobile ...

Cagliari - arrestati per omicidio i Genitori della bimba rom scomparsa la vigilia di Natale : Che fine ha fatto la piccola Esperanza? Gli investigatori della squadra mobile di Cagliari sono convinti che la piccola bimba rom, di soli venti mesi, sia stata uccisa dai genitori, entrambi 28enni, ...