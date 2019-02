Frase contro Wanda Nara | Costacurta si scusa in diretta tv

Foibe - Slovenia e Croazia contro Tajani per la Frase su «Istria e Dalmazia italiane» Lui : «Parlavo delle vittime» : Proteste formali dei governi di Lubiana e Zagabria, inviata una lettera a Mattarella. Il presidente dell’Europarlamento: «Commemoravo le vittime, non ho fatto rivendicazioni territoriali»

Foibe - Slovenia e Croazia contro la Frase di Tajani «viva l’Istria e la Dalmazia italiane» : Proteste formali dei governi di Lubiana e Zagabria, inviata una lettera a Mattarella. Il presidente dell’Europarlamento: «Commemoravo le vittime, non ho fatto rivendicazioni territoriali»

Maglie contro Mahmood : "Si chiama Maometto - la Frasetta in arabo c'è : vincitore annunciato" : "Un vincitore molto annunciato. Si chiama Maometto, la frasetta in arabo c'è, c'è anche il Ramadan e il narghilè, e il meticciato è assicurato. La canzone importa poco, avete guardato le facce della giuria d'onore?". Maria Giovanna Maglie, la giornalista in predicato di prendere la guida della nuova striscia post-tg su Rai1, su Twitter va all'attacco delle giurie tecniche, che a suo giudizio avrebbero indirizzato le ...

Ignazio La Russa - la Frase su Bettino Craxi con cui picchia durissimo contro Matteo Salvini : Il consueto, e appassionante, retroscena di Augusto Minzolini. Su Il Giornale, l'ex "direttorissimo", fa il punto sul governo e sulla sua tenuta. Parla di sondaggi, delle strategie della Lega e di Matteo Salvini. E su quest'ultimo raccoglie il tagliente parere di Ignazio La Russa, oggi in forza a Fr

"Vi volete fare una passeggiata a Perugia?". L'indignazione di Sciarelli contro la Frase del giudice del caso Vannini : "Se volete farvi una passeggiata a Perugia, ditelo". A pronunciare questa frase è il presidente della Corte d'Assise d'appello che, nella sentenza dell'uccisione di 21enne Marco Vannini, ha deciso la riduzione della pena da 14 a 5 anni di reclusione per Antonio Ciontoli, derubricando il reato da omicidio volontario in omicidio colposo.Il video della lettura della sentenza è stato mostrato da Chi l'ha visto. Nelle immagini si vede ...

'Stai zitto negro' - Frase razzista di un arbitro contro un giocatore : il presidente ritira la squadra : E' accaduto tutto in una partita del campionato di Promozione campana, i carabinieri di Avellino indagano ' I miei ragazzi vanno rispettati, basta con questo sistema malato del calcio '. A parlare all'...

“Stai zitto negro” - Frase razzista di un arbitro contro un giocatore : il presidente ritira la squadra : E’ accaduto tutto in una partita del campionato di Promozione campana, i carabinieri di Avellino indagano “I miei ragazzi vanno rispettati, basta con questo sistema malato del calcio“. A parlare all’Adnkronos è il presidente della società del Serino calcio 1928, Donato Trotta, che ha ritirato la squadra da un incontro di promozione, dopo che l’arbitro ha rivolto insulti razzisti a un giocatore di colore ...

Lannutti si scusa per il tweet sui "Savi di Sion" : "Mai una Frase contro gli ebrei. Mi sono scusato ma se continuano accuse - querelo" : "Mai una frase, un pensiero, un'azione contro gli ebrei perseguitati e trucidati dai nazisti. Mai affermato di essere antisemita. Piuttosto che querelare per la macchina del fango attivata, mi sono scusato, ma se continua la diffamazione, sarò costretto a farlo. Grazie a tutti quelli che conoscono la mia storia e le mie lotte, che non si prestano a dubbi". Lo scrive su facebook Elio Lannutti, senatore M5S.

Papa Francesco - l'ultimo siluro contro Salvini sui migranti : la Frase peggio della Boldrini : Dal Vaticano arriva un nuovo colpo contro la linea di Matteo Salvini e del governo italiano in tema di immigrazione, con la pubblicazione del volume Luci sulle strade della speranza, una raccolta di lezioni magisterali di Papa Francesco sui migranti, rifugiati e tratta di esseri umani, pubblicata da

Sicilia - Musumeci e la Frase shock contro il M5S : “Grillini peggio del terremoto in Sicilia” : Nello Musumeci presidente della regione Siciliana, per gli auguri di Natale parla della non conquista grillina della Sicilia, e pronuncia una frase shock Catania – Niente da fare. Nemmeno il clima natalizio riesce ad allentare le tensioni fra Nello Musumeci e il Movimento 5Stelle. Anzi, proprio in occasione degli auguri ai simpatizzanti di DiventeràBellissima, ieri pomeriggio al Sal di Catania, il governatore, nel rivendicare la vittoria ...