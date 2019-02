Forza Italia | nominati i commissari di tre importanti centri urbani

Diciotti - Di Maio : “Il Pd? Era per l’immunità parlamentare. Nessun imbarazzo a votare con Forza Italia” : La decisione della giunta che ha salvato Matteo Salvini dal processo? “Non si tratta di salvare un ministro ma di una decisione politica”. Il voto insieme a Forza Italia? “Non proviamo Nessun imbarazzo perché s’è votato sulla base di una legge che è la Costituzione, e non l’ha fatta Forza Italia“. Le contestazioni del Pd: “Magari quelli che urlavano oggi onestà, onestà, sono gli stessi che in passato ...

Europee - le liste della Svp sudtirolese e dei popolari trentini - Patt - collegate a Forza Italia : Forza Italia lavora a una lista per le Europee in grado di raggruppare i soggetti politici che in Italia aderiscono al Partito popolare europeo , Ppe, . Il Ppe è la famiglia politica maggiormente rappresentata in ciascuna delle istituzioni Europee e raccoglie le forze europeiste moderate, cristiano democratiche e conservatrici. Per questo Forza Italia ha deciso di ...

Lombardia - cani e gatti nella tomba coi padroni : approvato il progetto di legge. Forza Italia : “Siamo i primi in Italia” : Amici a quattro zampe per sempre: in Lombardia ora si può davvero. Grazie al progetto di legge approvato martedì dal Consiglio regionale, infatti, animali domestici e padroni potranno essere tumulati nello stessa tomba. “Risultato storico”, per Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia autore dell’emendamento alla riforma dei servizi funebri e cimiteriali. Una norma sullo stesso tema era stata presentata anche dal Movimento ...

Guido Crosetto e la morte politica di Silvio Berlusconi : 'Ecco il giorno in cui Forza Italia sparirà' : Guido Crosetto , co-fondatore di Fratelli d'Italia intervistato da affarItaliani.it , predice la sparizione di Forza Italia e la nascita, dopo le Europee, di un nuovo centrodestra . 'La nuova ...

Guido Crosetto e la morte politica di Silvio Berlusconi : "Ecco il giorno in cui Forza Italia sparirà" : Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia intervistato da affarItaliani.it, predice la sparizione di Forza Italia e la nascita, dopo le Europee, di un nuovo centrodestra. "La nuova coalizione sarà formata dalla Lega, che è già forte, e da una seconda Forza che scaturirà da un allargamento di

Sondaggi Noto : governo M5S-Lega al 56% dei consensi - cala il PD - cresce Forza Italia : Esaminando l’ultimo Sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Noto, durante la seconda settimana del mese di febbraio, emergerebbero alcune novità. Premettiamo che la seguente rilevazione statistica è stata commissionata dal programma Cartabianca di Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì su Rai 3 e diffusa nella puntata del 12 febbraio. Rilevazione che confermerebbe e si sovrapporrebbe, tutto sommato, al trend statistico dei Sondaggi ...

SI RAFForza L'ASSE ITALIA-CINA : Fashion Haining torna a Milano e porta in passerella Zlfzss : ... marchio registrato in Francia nel 2015 dal creative director Lei Zhang e nell'orbita del gruppo Foor , protagonista il 21 febbraio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia in via san Vittore 21. Lo ...

I fuoriusciti di Forza Italia lanciano "Progetto Italia" : "Siamo moderati - liberali - pro impresa" : 'Fonte di pericolo costituisce anche l'abbandono della nostra collocazione internazionale, che sta avvenendo attraverso un'irresponsabile politica conflittuale e di scontro con le istituzioni europee ...

I fuoriusciti di Forza Italia lanciano “Progetto Italia” : “Siamo moderati - liberali - pro impresa” : Fino a pochi anni fa erano dirigenti di peso di Forza Italia: ora considerano quell’esperienza “finita” e puntano a costruire una nuova Forza moderata, liberale, europeista, pro impresa. Massimo Baldini, ex sottosegretario alle Comunicazioni con l’ultimo governo Berlusconi, è uno degli animatori di “Progetto Italia”, per ora solo un’associazione, c...

Il ritratto non autorizzato di Nonna Parlamento : 'Così la Prestigiacomo ha rovinato Forza Italia' : Il suo timore è che si configuri un grave squilibrio tra 'un Nord motore e traino dell' economia e un Sud abbandonato al suo destino e che, negli anni, ha già pagato un alto prezzo. Se questo è l' ...

Il ritratto non autorizzato di Nonna Parlamento : "Così la Prestigiacomo ha rovinato Forza Italia" : Nonna Stefania da Siracusa ha battuto un nuovo rintocco stonato: «Siamo preoccupati di fronte al progetto di riforma del governo sull' autonomia delle regioni», sospira pensosa la veterana della Repubblica giunta alla settima legislatura consecutiva. Dopo averci deliziato, solo poche settimane fa, v

Berlusconi e le ‘piantine di Viagra’ - divertente siparietto del leader di Forza Italia : “Bene - ho detto due cazzate…” : Silvio Berlusconi in versione ‘spigliata’ a Olbia nel corso di una diretta Facebook dell’incontro a sostegno del candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna, Christian Solinas. Il leader Forza Italia ha svelato, nel corso del saluto introduttivo prima di dare la parola a Solinas, di “aver fatto un salto a casa mia a Porto Rotondo, dove ho avuto una sgradevole sorpresa”, scoprendo, infatti, che un’area ...

Tutti contro tutti! Forza Italia 'allontana' Cristian Sturdà - Mazzotta prende il suo posto : Poche parole per comunicare al coordinatore cittadino di Forza Italia, Cristian Sturdà che non può più essere il delegato al comune.

Silvio Berlusconi - il sacrificio per non far morire Forza Italia : "Credo di no" - una drammatica concessione : «Penso che non sarò capolista in tutte le circoscrizioni, Tajani per esempio sarà certamente al primo posto in Italia centrale». Con questa frase Silvio Berlusconi, ieri sera ospite a Povera patria su Rai2, ha provato ad smorzare le polemiche sulle candidature alle europee all'interno di Forza Itali