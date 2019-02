Fiat-Chrysler richiama quasi un milione di veicoli per problemi al pedale del freno

meteoweb.eu

: Fiat Chrysler richiama quasi un milione di veicoli negli Stati Uniti - Investireoggi : Fiat Chrysler richiama quasi un milione di veicoli negli Stati Uniti - Motori_IO : Fiat Chrysler richiama quasi un milione di veicoli negli Stati Uniti - moneypuntoit : Azioni FCA in rosso: UBS taglia giudizio e prezzo obiettivo: Azioni FCA sotto la parità in corrispondenza della boc… -

(Di martedì 19 febbraio 2019)ti 927.429del gruppoAutomobiles per possibilialdelche, come dichiarato dalla casa, potrebbero aumentare il rischio di incidente. Iti sono stati prodotti tra il 2014 e il 2017 ed all’interno della lista ci sono anche tutti quei mezzi assemblati nel 2019 che come dotazione sono forniti di pedali regolabili.L’azienda italo americana ha annunciato che contatterà tutti i proprietari delle vetture interessate per avviare le revisioni dal 16 al 27 marzo prossimo. La società dice di essere a conoscenza di nove incidenti accertati che potrebbero avere una correlazione con il problema riscontrato. La FCA negli USA ha messo a disposizione dei proprietari deiti dalla casa, un numero verde per richiedere informazioni. Iti dalla ditta sono tutti di casa RAM (costola del del marchio Dodge ...