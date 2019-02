Ferrari | test di Barcellona positivi | la SF90 regge bene allo stress-maratona

F1 - analisi seconda giornata test Barcellona 2019 : Ferrari sul velluto - McLaren bene sul giro secco - Mercedes - Red Bull e Renault da lavori in corso : Se due indizi fanno una prova, i test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona iniziano a sorridere in maniera notevole alla Ferrari. Dopo l’esordio di ieri, con Sebastian Vettel capace di fermare il cronometro sul tempo di 1:18.161 (collezionando anche 169 tornate) oggi è toccato a Charles Leclerc lasciare il segno chiudendo con l’ottimo crono di 1:18.247 a pochissimi millesimi dal limite imposto ieri dal compagno di ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati e classifica dei tempi seconda giornata. Ferrari al comando anche con Leclerc - Mercedes non spinge ed insegue a distanza : seconda giornata molto positiva a Barcellona per la Ferrari, che ha chiuso al comando anche la seconda giornata dei Test pre-stagionali di Formula 1 con il monegasco Charles Leclerc. L’ex pilota dell’Alfa-Sauber ha svolto il programma di lavoro odierno in maniera impeccabile, facendo segnare il miglior tempo a meno di un decimo dalla prestazione ottenuta dal compagno di squadra Sebastian Vettel nella giornata d’apertura con la ...

F1 Ferrari - Vettel : «Soddisfatto del primo test» : BARCELLONA - ' Non potevo sperare in una giornata migliore dato che nessun problema ha rallentato il nostro lavoro e Abbiamo completato il programma proprio come volevamo '. Sebastian Vettel è ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen sminuisce la forza della Ferrari : “nessuna differenza con l’Alfa Romeo” : Kimi Raikkonen parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota dell’Alfa Romeo palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Kimi Raikkonen è sceso in pista segnando con la sua nuova Alfa Romeo il quinto tempo di giornata. Il pilota finlandese, al ...

F1 – Test Barcellona - Wolff individua il punto forte delle Ferrari : “sono veloci ed interessanti” : Toto Wolff parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il team principal della Mercedes palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche le due monoposto Mercedes sono scese in pista. Toto Wolff ha commentato le performance di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ...

F1 - analisi prima giornata test Barcellona 2019 : la Ferrari parte con il piede giusto - Red Bull più potente - Mercedes sorniona : Signore e signori, la stagione 2019 di Formula Uno ha ufficialmente completato il primo passo. Abbiamo vissuto, infatti, l’esordio dei test pre-campionato di Barcellona sul tracciato del Montmelò. Sono state otto ore davvero importanti ed interessanti. Rispetto a dodici mesi fa il meteo si è dimostrato ideale per cui team e piloti ne hanno approfittato per girare a lungo e iniziare a fare la conoscenza con le nuove gomme. Certo, siamo ...

