Ferrari | Leclerc il più veloce nel secondo giorno di test

F.1 Test Barcellona - La Ferrari di Leclerc domina la seconda giornata : La seconda giornata di prove sul circuito di Barcellona si è conclusa con il miglior tempo di Charles Leclerc, alla guida della Ferrari SF90. Il giovane pilota monegasco non ha deluso le aspettative e già nel corso della mattinata ha fermato il cronometro sull1:18.247 risultato poi il migliore della giornata usando la mescola C3. Charles è riuscito a trovare immediatamente il giusto ritmo, portandosi sui tempi del più blasonato compagno di ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati e classifica dei tempi seconda giornata. Ferrari al comando anche con Leclerc - Mercedes non spinge ed insegue a distanza : seconda giornata molto positiva a Barcellona per la Ferrari, che ha chiuso al comando anche la seconda giornata dei Test pre-stagionali di Formula 1 con il monegasco Charles Leclerc. L’ex pilota dell’Alfa-Sauber ha svolto il programma di lavoro odierno in maniera impeccabile, facendo segnare il miglior tempo a meno di un decimo dalla prestazione ottenuta dal compagno di squadra Sebastian Vettel nella giornata d’apertura con la ...

Ferrari - Charles Leclerc a 8 centesimi da Sebastian Vettel nei test del Montmelò : Otto centesimi appena. Tanto separa Charles Leclerc da Sebastian Vettel dopo la seconda giornata di test sul circuito di Montmelò a Barcellona in vista della stagione 2019 di Formula 1. In entrambe le giornate le Ferrari sono state le più veloci, distanziando le Mercedes che tuttavia non sono parse

Leclerc debutta sulla nuova Ferrari - ecco le cose che non sapete sul «piccolo principe» : La leggerezza dei vent'anni, il peso della responsabilità. E' iniziata questa mattina al Montmelò l'avventura di Charles Leclerc con la Ferrari. Il pilota monegasco è sceso in pista alle 9.18 per ...

F1 - la Ferrari in pista a Barcellona per il filming day : impressioni positive per Vettel e Leclerc [VIDEO] : La scuderia di Maranello ha completato oggi l’atteso filming day a Barcellona, concedendo la possibilità di scendere in pista sia a Vettel che a Leclerc La Ferrari SF90 ha assaggiato finalmente anche l’asfalto, scendendo in pista a Barcellona per il filming day concesso dalla FIA. Lavoro portato a termine con successo dalla scuderia di Maranello, che ha dato la possibilità sia a Sebastian Vettel che a Charles Leclerc di guidare ...