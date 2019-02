Farmaci | medici e pazienti | “No alla burocrazia che nega le terapie anti-diabete”

Aumento Farmaci fascia c 2019 : prezzi e lista medicinali. Quali sono : Aumento farmaci fascia c 2019: prezzi e lista medicinali. Quali sono Prezzo farmaci fascia c Aumento farmaci fascia C in arrivo quest’anno, come comunicato da Federfarma con una nota di fine gennaio. I farmaci di fascia C, e parliamo prevalentemente di antidolorifici, antinfiammatori, pomate o colliri per la congiuntivite con obbligo di ricetta medica, possono subire degli incrementi di prezzo nel gennaio degli anni dispari, dunque ogni 2 ...

Sabato 9 febbraio tutti in Farmacia per donare un medicinale da banco a chi ne ha bisogno : Sabato 9 febbraio in oltre 4.500 farmacie che espongono la locandina della Giornata di Raccolta del Farmaco (#GRF19), i cittadini potranno – grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di circa 20.000 volontari – acquistare uno o più medicinali da banco da donare alle persone indigenti. I medicinali saranno consegnati ad uno degli oltre 1.768 enti assistenziali convenzionati con Fondazione banco Farmaceutico ONLUS. Le ...

Farmaci - in vista rincari del 5 - 7% per 770 medicinali di fascia C : Gennaio, si sa, porta spesso con sé oltre ai malanni stagionali anche i rincari, e in questo caso le due cose sono anche collegate. Da febbraio le case farmaceutiche hanno deciso di aumentare i prezzi di circa 770 medicinali di fascia C venduti con obbligo di ricetta medica e quindi non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. Questo aumento fa seguito all’applicazione di quanto riportato nel decreto legge 87 del 2005, in cui si legge che ...

Farmaci da banco - da gennaio scatta il rincaro per 800 medicine : la tassa occulta in Farmacia : Sta per arrivare il caro-Farmaci su 770 medicinali da banco. Gli italiani, in pieno inverno e nel bel mezzo dei picchi influenzali, dovranno pagare circa un euro in più su ogni confezione di medicinali, quali per esempio gli antidolorifici, i mucolitici o gli antistaminici. Si tratta dei cosiddetti

Medicinali - stangata in Farmacia : aumento medio di un euro per 800 prodotti tra i più usati : Antidolorifici contro il mal di testa ma anche antidepressivi. Antistaminici contro l'asma, sonniferi per cercare di recuperare qualche ora di sonno, antinfiammatori per i dolori muscolari. Pure...

Libri come medicine - apre a Firenze la Piccola Farmacia Letteraria : “Prodotti artistici che possono curare le persone” : Il libro “Alta Fedeltà” di Nick Hornby viene prescritto nella Piccola Farmacia Letteraria per curare l’amore non corrisposto mentre “Il Cardellino” di Donna Tartt per alleviare la tristezza dopo un lutto. “Il libro è un prodotto artistico e può essere usato per dare sollievo e aiutare gli altri”, racconta la libraia Elena Molini, 35 anni. Dopo quattro anni di lavoro nelle grandi catene di distribuzione ...

Farmaci scaduti nella Guardia medica - indagati medici in servizio a Ploaghe - Sardiniapost.it : La Procura di Sassari ha concluso le indagini preliminari nei confronti di due medici, B. N di 57 anni e G. C. di 61, in servizio alla Guardia medica di Ploaghe per i quali si ipotizza il reato di ...

In Europa boom di fisioterapisti ma sono tanti anche i medici - dentisti e Farmacisti : Nei 28 Paesi Ue, in cinque anni (2011-2016) si è registrato un forte aumento di fisioterapisti (12%), ma segnano un andamento crescente anche i farmacisti e i dentisti (entrambi del 5%). Il record dei medici spetta alla Germania mentre la Grecia vanta il numero maggiore di medici in relazione al numero di abitanti. In molti Paesi tra i camici bianchi prevalgono le donne, non in Italia dove invece sono i medici maschi ad essere più numerosi. ...

Roma : Farmacia con stupefacenti al posto di medicinali - uomo denunciato : Roma – Una vera e propria farmacia ‘stupefacente’ con 150 pasticche di Rivotril, 20 di Suboxone e 36 di Contramal. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro nelle tasche di un cittadino egiziano di 19 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato, controllato la scorsa notte nel giardino Einaudi di largo di Villa Peretti, tra piazza della Repubblica e piazza dei ...