Fantacalcio | la Top 11 della 24giornata

Fantacalcio - la Top 11 della 23giornata : Nel Fantacalcio di Sky siamo arrivati a un punto economicamente importante: nel girone di ritorno, per il gioco delle plusvalenze maturate, è possibile che un fantallenatore su Superscudetto abbia i ...

Fantacalcio - ecco la Top 11 della 22giornata : E' finita la striscia di gol consecutivi di Fabio Qualiarella. A Napoli, l'ex di turno non è risucito a portare l'ennesimo +3 ai vari fantallenatori che però sapevano benissimo che prima o poi il ...

Fantacalcio - top e flop della 21^ giornata di Serie A : bene Quagliarella - delude Erme Can : E' da pochi giorni terminata la 21^ giornata di Serie A e per chi segue il Fantacalcio è indispensabile informarsi sui gol e sugli assist che hanno messo a segno i vari giocatori. Si seguito andremo infatti ad analizzare i giocatori che hanno portato più punti ai Fantallenatori e quelli che invece li hanno fatti perdere con autogol, espulsioni e prestazioni da incubo. I top della giornata Camillo Ciano (Frosinone): la clamorosa vittoria del ...

Fantacalcio - ecco la Top 11 della 20giornata : Quattro gol, nove in pagella e titolo di MVP. Questo lo 'score' dell'attaccante più 'caldo' del Mondo. Se il dicembre di Duvan Zapata era stato da record, la prima gara di gennaio continua sulla falsa riga dell'ultima mensilità del 2018. A Frosinone il colombiano ha regalato un poker. Qualche ...

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. Top&flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

La Top 11 di Serie A : i migliori giocatori per il Fantacalcio : Dopo 19 giornate ecco chi sono i giocatori migliori al fantacalcio per media voto. Come sappiamo bene esistono anche i bonus e i malus che fanno alzare o scendere il punteggio totale. Nel nostro 3-4-3 ...

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. Top&flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

Fantacalcio - ecco la Top 11 della 19giornata : I botti di fine anno sono arrivati da Reggio Emilia: otto reti, una tripletta , dalla panchina, e una doppietta. L'abbuffata nerazzurra ha consegnato, curiosità statistica, il terzo 2-6 delle ultime ...

Fantacalcio - ecco la Top 11 della 17giornata : La notizia legata alla 17ma giornata è che sono tornati i bonus 'pesanti' . Non era difficile aumentare il bottino di gol rispetto al record negativo fatto registrare nel 16° turno ma viste le 23 reti ...

Fantacalcio - ecco la Top 11 della 16giornata : Dopo due giornate di campionato nelle quali si era segnato molto, il 'borsino' dei gol è precipitato in modo abbastanza clamoroso: sono state solo 17 le reti messe a segno nel turno che si è concluso ...