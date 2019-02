Falsa fatturazione | reato | pena e prescrizione Cosa si rischia

termometropolitico

: RT @ValentinaMeis: 'Se non avessi cercato di cambiare questo paese i miei genitori sarebbero tranquillamente in pensione' Ma guarda Matteo… - NickCelentano : RT @ValentinaMeis: 'Se non avessi cercato di cambiare questo paese i miei genitori sarebbero tranquillamente in pensione' Ma guarda Matteo… - YG51125371 : RT @ValentinaMeis: 'Se non avessi cercato di cambiare questo paese i miei genitori sarebbero tranquillamente in pensione' Ma guarda Matteo… - Franca73957780 : RT @ValentinaMeis: 'Se non avessi cercato di cambiare questo paese i miei genitori sarebbero tranquillamente in pensione' Ma guarda Matteo… -

(Di martedì 19 febbraio 2019)siIldi fatture false, non lontano da quello della bancarotta fraudolenta proprio per la componente comune dell’inganno, è un illecitole piuttosto diffuso nella realtà quotidiana, come testimoniano recenti fatti di cronaca. Vediamo più da vicino in checonsiste, qual è lae la: che cos’è secondo la legge e da quali comportamenti è integrato La condotta che mira a dar luogo ad una, è legata all’intento di evadere le tasse e le imposte. Con essa, il falsificatore di fatture ottiene in pratica un indebito risparmio di imposta. Per la legge italiana si tratta di untributario, previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 74 del 2000. A questo punto occorre chiedersi quando, nello specifico, la legge considerauna ...