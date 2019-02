F1 | Mondiale 2021 | la FIA sposa la linea della standardizzazione e impone un unico

oasport

: #F1 #Mondiale2021 La FIA impone un unico fornitore della scatola del cambio - OA_Sport : #F1 #Mondiale2021 La FIA impone un unico fornitore della scatola del cambio - NelloBologna : RT @ansacalciosport: Cortina 2021: Aare passa testimone. Inizia avventura mondiale di sci per cittadina Dolomiti | #ANSA - AnsaVeneto : Cortina 2021: Aare passa testimone. Inizia avventura mondiale di sci per cittadina Dolomiti #ANSA -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Estremizzazionecompetizione edei materiali. Da sempre la Formula Uno ha convissuto tra due variabili antitetiche, perché le esigenze di chi fa parte del Circus non sono spesso coincidenti con quelle del pubblico, desideroso di sorpassi e di “caos” in pista.E dunque la FIA ha deciso di dare il via al processo di. Un cambio epocale? Sicuramente, non trascurabile. La Federazione Internazionale dell’Automobile ha intenzione, come scrive Autosprint, di realizzare un cambio che sia uguale per tutte le scuderie a partire dal, stagione nella quale sono diversi gli aspetti in ballo: dalle gomme alle power unit. L’obiettivo è quello di coinvolgere i possibili fornitori che dovranno presentare la propria candidatura entro il 3 marzo. La scelta su quale sarà l’azienda che si occuperà di questo componente così ...