F1 | il meccanico investito da Raikkonen torna in pista | il post social nei confronti di

sportfair

: Francesco Cigarini, meccanico Ferrari investito da Raikkonen, è tornato ai box: - MotoriFanpage : Francesco Cigarini, meccanico Ferrari investito da Raikkonen, è tornato ai box: - zazoomblog : F1 – Francesco Cigarini torna ai box il meccanico investito da Raikkonen emozionato sui social: “pensavo a questo m… - wstonym : RT @FormulaPassion: #F1 #Ferrari: ritorna in pista il meccanico investito in Bahrain -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Francesco Cigarini èto al lavoro dopo l’incidente avvenuto conin occasione del Gp del Bahrain del 2018 Grande rientro a Barcellona per Francesco Cigarini, ilda Kimidurante il Gp del Bahrain dello scorso anno (QUI IL VIDEO) è nuovamente ai box della Ferrari. Una lunga convalescenza seguita poi da una dura riabilitazione, fino al ritorno inavvenuto ieri in occasione della prima giornata dei test in corso sul circuito del Montmelò.Sorriso ritrovato e tanta voglia di rimettersi al lavoro per Francesco Cigarini, che nella serata di lunedì haato sui propriuna divertente vignetta. Nascosto dietro una parete, ildella Ferrari si guarda in giro, prima di essere tranquillizzato da Mattia Binotto: “guarda che puoi uscire,ha cambiato squadra“.L'articolo F1, il...