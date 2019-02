huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Evacuato l'aereoporto di Ciampino per la presenza di fumo da un intercapedine - Dottorchini : RT @HuffPostItalia: Evacuato l'aereoporto di Ciampino per la presenza di fumo da un intercapedine - Frusino : RT @HuffPostItalia: Evacuato l'aereoporto di Ciampino per la presenza di fumo da un intercapedine - HuffPostItalia : Evacuato l'aereoporto di Ciampino per la presenza di fumo da un intercapedine -

(Di martedì 19 febbraio 2019) A causa delladiproveniente da unanell'area interrata sottostante l'area Schengen, il terminal diè statoa scopo precauzionale intorno alle ore 8.00. A quanto si è appreso non si registra alcun problema per i passeggeri e per le infrastrutture. Il personale di Aeroporti di Roma sta assistendo i passeggeri in attesa che il terminal ritorni alla sua piena attività.Sono sette, al momento, i voli dirottati per motivi di sicurezza dallo scalo diall'aeroporto di Fiumicino a causa delladiscaturito da unanell'area interrata sottostante l'area Schengen del terminal. Sono diverse centinaia intanto i passeggeri evacuati che si trovano fuori l'aerostazione, assistiti dal personale di Aeroporti di Roma, che sta distribuendo loro acqua e altri generi alimentari.