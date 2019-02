Eros Ramazzotti | iniziato a Monaco il ' Vita ce n' è tour'

Eros Ramazzotti : il tour di «Vita ce n'è» fra ecologia e famiglia : Eros e la famiglia. La figlia Aurora è volata a Monaco per seguire il debutto mondiale del nuovo tour di papà. «Auri questa è per te» si becca lei quando parte la nuova «Buonamore». E lo show di «Vita ...

Monaco - al via il tour mondiale di Eros Ramazzotti : Eros Ramazzotti festeggia i 35 anni di carriera con un tour mondiale. Dopo l'uscita del nuovo album e la partecipazione in qualità di super ospite al 69esimo Festival di Sanremo, è partito dall'...

Scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Monaco - al via il tour per Vita ce n’è dall’Olympiahalle : Il concerto di Eros Ramazzotti a Monaco apre la nuova serie di spettacoli che l'artista romano ha pensato per il tour di supporto a Vita ce n'è, nuovo album nel quale si conta anche la collaborazione di Luis Fonsi, Alessia Cara e altri artisti internazionali. Dopo la prima data a Mantova, l'artista è approdato in Germania per la prima data ufficiale del tour che continuerà in tutto il mondo fino alla fine dell'anno, con un calendario che non ...

Eros Ramazzotti - Vita ce n'è World Tour : canzoni e commento - : Vanta una produzione internazionale e un allestimento innovativo , e porterà Eros Ramazzotti nelle arene più importanti del mondo insieme a musicisti d'eccezione . Il fulcro di tutto lo ...

Eros Ramazzotti è inarrestabile : in partenza il tour mondiale : Gli spettacoli saranno infatti un mix esplosivo di bani nuovi e di brani più vecchi, che hanno segnato il percorso musicale di Eros Ramazzotti e lo hanno reso l'artista che è adesso. Ellen Allien: la ...

Aurora Ramazzotti scatenata al concerto del padre : la dedica a Eros : Aurora Ramazzotti scatenata al concerto del padre: sui social tutto il suo amore per Eros Aurora Ramazzotti di essere profondamente legata al padre Eros non l’ha mai nascosto, anzi. Sui social, dove spesso condivide i momenti più belli della sua giornata con gli utenti che la seguono, la ragazza ha sempre speso belle parole e […] L'articolo Aurora Ramazzotti scatenata al concerto del padre: la dedica a Eros proviene da Gossip e Tv.

Vince la musica giovane Elisa e Ramazzotti supErospiti «autarchici» : Intanto lo spettacolo corre via in fretta. La finale del Festival di Sanremo ha un solo obiettivo: consacrare il vincitore, oltre ad alzare la media di share della Rai,. Tutti sono concentrati su ...

Sanremo 2019 - diretta finale : Elisa e Baglioni - omaggio a Tenco. Si balla con Eros Ramazzotti : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è iniziata. Su Leggo.it la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto. Super ospiti: Eros Ramazzotti e...

Sanremo 2019 - diretta finale : Elisa e Baglioni - omaggio a Tenco. Si balla con Eros Ramazzotti. : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è iniziata. Su Leggo.it la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto. Super ospiti: Eros Ramazzotti e...

Sanremo 2019 - diretta finale : Elisa e Baglioni - omaggio a Tenco. Si balla con Eros Ramazzotti. Standig ovation per Virginia Raffaele : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è iniziata. Su Leggo.it la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto. Super ospiti: Eros Ramazzotti e...

Sanremo 2019 - diretta finale : Elisa incanta l'Ariston. Si balla con Eros Ramazzotti. Standig ovation per Virginia Raffaele : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è appena iniziata. Su Leggo.it la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto. Super ospiti: Eros...

Sanremo 2019 - diretta finale : si balla all'Ariston con Eros Ramazzotti e Luis Fonsi. Standig ovation per Virginia Raffaele : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è appena iniziata. Su Leggo.it la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto. Super ospiti: Eros...

Eros Ramazzotti canta "Adesso tu" al festival di Sanremo con Claudio Baglioni : tutti in piedi : Eros Ramazzotti super ospite della finale di Sanremo 2019. Il cantautore romano saluta il pubblico dell'Ariston con un medley delle sue canzoni. Il duetto con Claudio Baglioni sulle note di...

Eros Ramazzotti con Luis Fonsi a Sanremo 2019 tra Per le strade una canzone e il successo Adesso tu (video) : Eros Ramazzotti con Luis Fonsi a Sanremo 2019 portano un accenno d'estate con Per le strade una canzone, brano che hanno portato in radio a cominciare dal 18 gennaio e che è contenuto nell'ultimo album dell'artista romano che presto porterà in tour con l'anteprima di Monaco già fissata per il 17 febbraio prossimo. La prima ospitata della finale, già annunciata qualche settimana fa, si apre con Vita ce n'è, singolo apripista del nuovo album ...