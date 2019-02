Elezioni Usa 2020 | Bernie Sanders ha annunciato la sua candidatura - Sky TG24

Thailandia - la principessa esclusa dalle Elezioni - Sky TG 24 - : La notizia della candidatura di Ubolratana Mahidol aveva fatto il giro del mondo, ma ora è stato decretato che la sorella del re deve restare al di sopra della politica

Il Garante per la protezione dei dati personali dice che Facebook ha usato in modo illegittimo dati raccolti prima delle Elezioni politiche italiane : Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che un servizio di Facebook attivo durante le elezioni politiche del marzo 2018 ha messo in atto un trattamento illegittimo dei dati personali di alcuni utenti. Si tratta del servizio

Usa : amministrazione Trump non ha riscontrato interferenze straniere nelle Elezioni di medio termine del 2018 : ..."attività identificata di un governo straniero o di un agente straniero ha avuto un impatto rilevante sull'integrità o sulla sicurezza dell'infrastruttura elettorale o dell'infrastruttura politica/di ...

Venezuela - ultimatum Ue a Maduro : «Elezioni libere o riconosceremo Guaidò». Lite all'Onu fra Russia e Usa : L'Ue, trainata da Germania, Francia, Spagna, dopo i primi tentennamenti si è schierata con il leader dell'opposizione Juan Guaidò, al fianco degli Stati Uniti, chiedendo...

