È ufficiale | Huawei P30 e P30 Pro verranno presentati il 26 marzo a Parigi

Matrimonio tra EMUI 9 e Huawei P20 Lite : spunta la prima data ufficiale sull’aggiornamento : Ci sono finalmente buone notizie per tutti coloro che nell'ultimo anno hanno deciso di puntare su uno smartphone tanto popolare come il cosiddetto Huawei P20 Lite, almeno per quanto riguarda la storia del rilascio per l'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9. Dopo diverse settimane di attesa, infatti, abbiamo una volta per tutte notizie concrete sui tempi necessari per fare questo step tanto invocato. Il tutto a pochi giorni di distanza dai ...

Huawei Y6 Pro (2019) è ufficiale in Sri Lanka: si tratta di un entry level con una superficie posteriore in pelle e con un display con notch a goccia. Android 9 Pie, 3 GB di RAM e una batteria da 3.000 mAh completano il quadro del nuovo super economico di Huawei.

Brucia tutti Huawei P20 Lite TIM nel ricevere EMUI 9? Tweet ufficiale - ma servono precisazioni : Potrebbero aprirsi scenari davvero interessanti per quanto riguarda uno smartphone come il cosiddetto Huawei P20 Lite, in particolare per la versione brandizzata TIM, visto che in tanti sono in attesa di informazioni a proposito della distribuzione dell'aggiornamento utile per imbattersi in EMUI 9 e Android Pie. Ve lo premetto, quanto sto per riportarvi oggi 17 gennaio è sì ufficiale, nel senso che giunge direttamente dall'account Twitter del ...

EMUI 9 con blocco launcher terzi : annuncio ufficiale di Huawei : Un'amara decisione pende sulla testa dei dispositivi Huawei con EMUI 9 in versione cinese: secondo quanto riportato dal sempre ben informato 'gizmochina.com', sarebbe arrivato, da parte dell'OEM, la comunicazione ufficiale che annuncia il blocco dei launcher terzi, come vi avevamo anche noi anticipato in questo vecchio articolo (che già all'epoca, qualche settimana fa, fece molto scalpore). Una scelta, questa, maturata per evitare il rischio che ...

Ammissione pubblica sui problemi Huawei Mate 20 Lite con memorie esterne : replica ufficiale : Da alcune settimane moltissimi utenti stanno lamentando problemi con uno smartphone da pochi mesi arrivato sul mercato italiano, vale a dire il cosiddetto Huawei Mate 20 Lite. Mi riferisco al fatto che in tanti non hanno più avuto la possibilità di "leggere" memorie esterne". Inizialmente tutti abbiamo pensato a determinati prodotti di qualità non eccelsa in ambito SD Card, come del resto avviene molto spesso in un mercato complesso ed ...

Huawei punisce 2 impiegati che twittano da iPhone/ Gaffe su profilo ufficiale del colosso cinese : multa salata : Huawei punisce 2 impiegati che twittano da iPhone: Gaffe su profilo ufficiale del colosso cinese. I dipendenti sono stati multati e saranno demansionati

Huawei Y5 Lite è il secondo smartphone con Android Go del produttore cinese, dotato di schermo da 5,45 pollici e una scheda tecnica modesta.

A Natale con ben 9 smartphone Huawei e Honor pronti per la beta EMUI 9 : lista ufficiale : Una settimana di Natale davvero ricca di novità sul fronte EMUI 9 per gli utenti che dispongono di uno smartphone Huawei o Honor destinato a ricevere l'aggiornamento contenente anche Android Pie presto o tardi. Mentre in Italia e nel resto del mondo si susseguono le segnalazioni da parte di coloro che stanno ricevendo la notifica per testare l'upgrade nella sua versione definitiva ed ufficiale, come abbiamo avuto modo di notare nella giornata di ...

Conto alla rovescia ufficiale per EMUI 9 su Huawei P20 : la divisione italiana parla su Twitter : Saranno feste di Natale piene di novità per gli utenti italiani che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P20. Nella giornata di ieri, più in particolare, vi ho riportato le primissime segnalazioni da parte di coloro che, in Germania, hanno riscontrato la disponibilità dell'aggiornamento contenente Android Pie e la tanto attesa interfaccia EMUI 9 (qui trovate qualche altro dettaglio in merito). Allo stesso tempo, però, oggi 20 ...

Globale il rilascio EMUI 9 e Android 9 Pie su 7 Huawei e Honor il 18 dicembre : l’annuncio ufficiale : Non ci sono più dubbi, il rilascio Globale di EMUI 9 su e Android 9 Pie su ben 7 smartphone Huawei e Honor parte proprio oggi 18 dicembre globalmente. A darne l'annuncio è Huawei Consumer Business Group attraverso alcuni suoi canali social come quello dedicato proprio all'interfaccia proprietaria. Il roll-out dunque gradualmente inizierà a toccare molti mercati, compreso quello europeo e nella fattispecie quello italiano già nelle prossime ...

Huawei Nova 4 ufficiale : tanta Ram e un foro sul display per la fotocamera : Huawei Nova 4 è tecnicamente il secondo smartphone al mondo con un foro per la videocamera e, oltre a sfoggiare un sottile 'mento' sotto il display, presenta una cornice attorno al display, senza ...

Huawei Nova 4 ora è ufficiale. Tripla fotocamera con sensore da 48MP e 8GB di RAM : Il notch, la caratteristica barra nera posizionata nella parte alta del display, è stata una delle più recenti novità introdotte da molti produttori nei propri smartphone. E se in alcuni modelli la forma è stata ridotta, ricordando la forma e le dimensioni di una goccia, la prossima frontiera sembra essere rappresentata da una sorta di foro, posizionato nella parte laterale del display. E’ il caso di Huawei Nova 4, il nuovo smartphone già ...

Una vera forza Huawei Nova 4 - ufficiale dal 17 dicembre : le particolarità : Non potevamo non parlarvi oggi 17 dicembre di Huawei Nova 4, un dispositivo antesignano di molte caratteristiche che vedremo sfilare in Europa nel 2019, divenuto ufficiale proprio in queste ore. Passiamo alle specifiche tecniche, che molto dicono su questo device: display da 6.4 pollici FullHD+ (2310 x 1080 pixel), processore Kirin 970 con scheda grafica Mali-G72 MP12, 8GB di RAM, 128GB di storage, fotocamera posteriore Sony IMX586 da 48MP con ...

Dopo settimane di rumor e speculazioni, Huawei Nova 4 è stato presentato ufficialmente, con un foro nel display, HiSilicon Kirin 970 e Android 9 Pie.