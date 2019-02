È tempo di scrivere la parola fine per PS Vita | la produzione cesserà a breve

eurogamer

(Di martedì 19 febbraio 2019) PlayStationverrà sempre ricordata come una console portatile dal potenziale incredibile che in fin dei conti si è rivelata un'occasione persa per quanto abbia saputo comunque regalare diverse ore di divertimento soprattutto a una certa nicchia di giocatori.Un hardware superiore alla concorrenza e delle capacità degne di una console casalinga sono due delle principali caratteristiche che non sono state sfruttate a pieno, in primis da Sony stessa. Oggi non ci occupiamo di PSper parlare di rinascita o per sperare in una rivalsa ma per sottolineare come stia per avvicinarsi il momento dilanella storia di questa handheld.Come riportato da Gematsu, il sito giapponese di PlayStation ha rivelato che ladegli ultimi due modelli di PSancora realizzati stia per terminare: "la distribuzione terminerà presto".Leggi altro...