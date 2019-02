È morto Karl Lagerfeld Strazio nel mondo della moda

caffeinamagazine

: Moda in lutto, è morto Karl Lagerfeld - repubblica : Moda in lutto, è morto Karl Lagerfeld - Corriere : È morto lo stilista Karl Lagerfeld, aveva 85 anni: lo ricordiamo con una delle sue riflessioni più note ?? @corriere… - vogue_italia : “La moda è anche un tentativo di rendere visibili alcuni aspetti invisibili della realtà del momento”. Addio al Kai… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Ci sono addii che sono difficili da accettare. Tipo quello a, “Kaiser”, cioè l’imperatore. L’imperatore. Lo stilista per eccellenza. Il mitico, l’ineguagliabilea Parigi, all’età di 85 anni il 19 febbraio 2019. A darne notizia il magazine francese Closer. Oltre che stilista era fotografo, illustratore, artista, designer, icona pop e fashion superstar. Era una leggenda e da oggi ilnon sarà più lo stesso. Non tanto per dire, ma veramente.Ironico, sempre in controtendenza,non ha mai cercato di accattivarsi le simpatie del pubblico: lui andava avanti per la sua strada, a prescindere dai successi e dalle polemiche. Era un genio e il vuoto che si prospetta senza di lui è immenso. Nessuno sarà degno di indossare la sua “divisa imperiale”, quella che lo contraddistingueva e dalla quale non si separava mai. ...