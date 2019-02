Dybala | “Allegri mi ha insegnato tanto Atletico? Ecco cosa penso”

juvedipendenza

: Paratici: 'Per Icardi abbiamo fatto dei sondaggi, niente di più. Dybala può diventare una bandiera. Allegri è fonda… - forumJuventus : Paratici: 'Per Icardi abbiamo fatto dei sondaggi, niente di più. Dybala può diventare una bandiera. Allegri è fonda… - forumJuventus : [CdS] #AtleticoJuventus, domani la partenza per la Spagna. Le mosse di Allegri: davanti insieme a Ronaldo e Mandzuk… - DiMarzio : #Juventus, #Paratici tra #calciomercato e giovani: '#Dybala può diventare la nostra bandiera, #Allegri è fondamenta… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Paulo, intervistato ai microfoni dell’UEFA, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione del super match di Champions League contro l’Madrid e per sottolineare il suo rapporto con Allegri e con Ronaldo. Focus anche sull’obiettivo Champions League. Leggi anche:Madrid Juventus probabili formazioni: le scelte di Allegri: … More